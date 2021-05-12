فان دايك يعلن موقفه من المشاركة في يورو 2020

أوضح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ومنتخب هولندا موقفه من المشاركة في يورو 2020 والتي من المقرر أن تُقام بعد شهر من الآن.

ويقع منتخب هولندا في مجموعة تضم كل من: أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

وقال فان دايك عبر موقع ليفربول الرسمي: "المشاركة في يورو 2020؟ أشعر جسديا أن القرار الصحيح هو أنني قررت عدم المشاركة في بطولة اليورو وخوض المرحلة الأخيرة من إعادة التأهيل في الفترة التحضيرية".

وأضاف "لذلك سينصب التركيز الكامل على الفترة التحضيرية مع النادي، وهذا هدف واقعي".

وتابع "من الواضح أنني مُحبط للغاية لفقدان فرصة المشاركة في بطولة يورو 2020، وتفويت الفرصة وقيادة بلدي هناك، ويجب أن أقبل هذا الأمر، علينا جميعا قبوله".

وأتم "أعتقد أن قرار عدم المشاركة هو القرار الصحيح في الخطة الأكبر. إنه أمر صعب، لكني أشعر بسلام معه".

وعانى الهولندي من إصابة الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي وهو ما كلفه انتهاء موسمه مع الريدز.

وخاض المدافع البالغ 29 عاما 8 مباريات فقط الموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وبقميص المنتخب الهولندي شارك في 38 مباراة وسجل 4 أهداف، إذ لم يشارك المدافع في أي بطولة كبرى بقميص الطواحين من قبل.

ولعب فان دايك بقميص الطواحين لأول مرة منذ 2015، ولم يستدع لبطولة يورو 2016 وغابت هولندا عن نهائيات كأس العالم 2018، وقاد منتخب بلاده لوصافة دوري الأمم الأوروبية 2019 أمام البرتغال.