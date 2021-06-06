جوائز رابطة اللاعبين.. دي بروين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الأحد، 06 يونيو 2021 - 21:28

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

فاز كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.

فيليب فودين

النادي : مانشستر سيتي

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وحصل الجم البلجيكي على الجائزة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وحصد دي بروين الجائزة بعد منافسة مع كل من روبن دياز وفيل فودين وإليكاي جوندوجان زملائه في مانشستر سيتي.

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بالإضافة إلى الثنائي هاري كين نجم توتنام وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

وفاز روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة أندية الدوري.

دي بروين لعب مع مانشستر سيتي الموسم الماضي 25 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 6 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

أما فيل فودين فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي. المقدمة أيضا من رابطة اللاعبين المحترفين. بعدما فاز بالجائزة ذاتها من رابطة أندية الدوري الإنجليزي.

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وتنافس فودين مع كل من ترينت ألكساندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، وماسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي وماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد ودكيلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد وبوكايو ساكا جناح أرسنال.

ولعب فودين البالغ من العمر 21 عاما 28 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالها 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي دي بروين فودين
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