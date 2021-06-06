تايمز: أرسنال يعمل على التوقيع مع نيفيز

بدأت إدارة أرسنال التفاوض مع ولفرهامبتون للتعاقد مع روبن نيفيز لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

روبن نيفيس النادي : ولفرهامبتون أرسنال

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية فإن إدارة أرسنال تستهدف التوقيع مع نيفيز لتدعيم خط وسط الفريق.

ويرغب أرسنال في حسم صفقة اللاعب البرتغالي مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

ورغم أن سعر نيفيز كان يُقدر بـ80 مليون جنيه استرليني في 2019 إلا أن بسبب جائحة كورونا يأمل أرسنال في حسم الصفقة بنصف هذا الرقم.

ويبحث أرسنال عن تدعيم الفريق بعدة لاعبين لكي يعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد فترة من الغياب.

فلم يلعب أرسنال في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2015-2016.

وكان أرسنال قد دخل في مفاوضات مع نورويتش سيتي من أجل التوقيع مع إيمليانو بوينديا بحسب صحيفة "ذا صن". (طالع التفاصيل)

لكن أستون فيلا بات قريبا من حسم الصفقة والتفوق على أرسنال وفقا لشبكة "ذا أثليتك". (طالع التفاصيل)

ورحل عن أرسنال ثنائي الوسط المعار من ريال مدريد: داني سيبايوس ومارتن أوديجارد.

ويمتد عقد نيفيز حتى عام 2023 مع ولفرهامبتون.

ولعب نيفيز (24 عاما) 40 مباراة مع ولفرهامبتون وسجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال الموسم المنصرم.