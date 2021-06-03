بداية الخطوات الرسمية.. صن: أرسنال قدم عرضا لضم جناح نورويتش سيتي

الخميس، 03 يونيو 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

إيمليانو بوينديا - نورويتش سيتي

يهتم نادي أرسنال بالتعاقد مع إيمليانو بوينديا جناح نورويتش سيتي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيميليانو بوينديا

النادي : نورويتش سيتي

أرسنال

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة أرسنال قدمت عرضا رسميا لشراء بوينديا من نورويتش سيتي.

وأرسل أرسنال عرضا للتعاقد مع بوينديا مقابل 30 مليون جنيه استرليني بالإضافة للمتغيرات.

أخبار متعلقة
أرسنال يوجه الشكر لـ 4 لاعبين عقب نهاية الموسم صاروخية النني تنافس على هدف الموسم في أرسنال أرتيتا: كثيرون يريدون إيذاء أرسنال.. بعضهم كان داخل النادي أرسنال يتعاقد مع ليو ميسو رومانو: ويليان سيترك أرسنال

لكن يبدو أن أرسنال لن يحصل على جناح نورويتش سيتي بسهولة.

ووفقا للتقرير فإن إدارة أستون فيلا ترغب في التوقيع مع بوينديا أيضا.

كما أن إدارة نورويتش سيتي لن تستغني عن خدماته بأقل من 40 مليون جنيه استرليني.

وأسهم بوينديا في عودة نورويتش سيتي من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

إذ سجل الجناح الأرجنتيني 15 هدفا وصنع 17 خلال 39 مباراة في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وانتقل بوينديا (24 عاما) لنورويتش سيتي عام 2018 قادما من خيتافي مقابل مليون ونصف المليون جنيه استرليني.

ويمتلك خيتافي 20% من إعادة بيع بوينديا.

أرسنال إيمليانو بوينديا
نرشح لكم
أخر الأخبار
يورو تحت 21 – البرتغال إلى النهائي بعد إقصاء إسبانيا 7 دقيقة | أوروبا
5 مواجهات نارية منتظرة في الأدوار الإقصائية لـ يورو 2020 13 دقيقة | يورو 2020
بداية الخطوات الرسمية.. صن: أرسنال قدم عرضا لضم جناح نورويتش سيتي 25 دقيقة | ميركاتو
حوار – شيكابالا يكشف كواليس مباراة السلة الملغاة أمام الأهلي.. وعلاقة فرق الزمالك الرياضية 29 دقيقة | الدوري المصري
تايكوندو – تدريبات مكثفة لمنتخب مصر استعدادا لبطولة إفريقيا في السنغال 46 دقيقة | رياضات أخرى
سيكازوي حكما لإياب نصف نهائي الكونفدرالية بين الرجاء وبيراميدز 56 دقيقة | إفريقيا
دجلة يكشف لـ في الجول: هل يعتزل عبد المنصف بعد توليه منصب مدير الكرة ساعة | الدوري المصري
اختبر نفسك – هل تعرف تاريخ ألمانيا جيدا ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 4 المحمدي يرحل عن أستون فيلا
قد ينال إعجابك