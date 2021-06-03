بداية الخطوات الرسمية.. صن: أرسنال قدم عرضا لضم جناح نورويتش سيتي

يهتم نادي أرسنال بالتعاقد مع إيمليانو بوينديا جناح نورويتش سيتي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيميليانو بوينديا النادي : نورويتش سيتي أرسنال

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة أرسنال قدمت عرضا رسميا لشراء بوينديا من نورويتش سيتي.

وأرسل أرسنال عرضا للتعاقد مع بوينديا مقابل 30 مليون جنيه استرليني بالإضافة للمتغيرات.

لكن يبدو أن أرسنال لن يحصل على جناح نورويتش سيتي بسهولة.

ووفقا للتقرير فإن إدارة أستون فيلا ترغب في التوقيع مع بوينديا أيضا.

كما أن إدارة نورويتش سيتي لن تستغني عن خدماته بأقل من 40 مليون جنيه استرليني.

وأسهم بوينديا في عودة نورويتش سيتي من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

إذ سجل الجناح الأرجنتيني 15 هدفا وصنع 17 خلال 39 مباراة في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وانتقل بوينديا (24 عاما) لنورويتش سيتي عام 2018 قادما من خيتافي مقابل مليون ونصف المليون جنيه استرليني.

ويمتلك خيتافي 20% من إعادة بيع بوينديا.