استعدادا لـ الأهلي.. الترجي يتعادل وديا مع شباب تونس

السبت، 05 يونيو 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

الترجي

تعادل الترجي التونسي وديا مع منتخب تونس للشباب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما خلال فترة التوقف الدولي.

وخاض الترجي التونسي مباراة ودية لتجهيز الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل المهاجم الليبي حمدو الهوني هدف الترجي الوحيد في المباراة.

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وشارك في المباراة مجموعة من اللاعبين الأساسيين والبدلاء والشباب، بخلاف المجموعة المنضمة لمنتخب تونس.

ويلعب الترجي مع الأهلي في ملعب رادس يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 26 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن إيقاف طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي لمدة عام بسبب تناول مادة محظورة.

وأكد مصدر داخل الترجي لـFilGoal.com أن النادي التونسي سيتقدم باستئناف ضد هذه العقوبة. (طالع التفاصيل)

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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