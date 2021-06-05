أمير توفيق: ما يتم تداوله عن تسويق اللاعبين الأجانب غير صحيح

أمير توفيق: ما يتم تداوله عن تسويق اللاعبين الأجانب غير صحيح
السبت، 05 يونيو 2021 - 18:03
كتب : حسام نور الدين
قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، إن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، عار تماما من الصحة".
وقال أمير توفيق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "لم يتم التطرق إلى مثل هذه الأمور سواء من قريب أو بعيد، والحديث عن لاعبين للرحيل أو آخرين قادمين سابق لأوانه ولن يتم إلا في نهاية الموسم كعادة الأهلي".
وأضاف "ليس من المنطقي والموسم لايزال ممتدا لشهور قادمة، أن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد، وهذا بالطبع أمر فني في المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التخطيط، وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي".
مدير التعاقدات استمر "مندهش من تداول هذه الأخبار غير الصحيحة بالمرة قبل مباريات مهمة للأهلي، خاصة على الصعيد الإفريقي، إذ يستعد الفريق خلال الأيام المقبلة لمباراتي الذهاب والعودة مع الترجي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا".
وأتم"أحترم كل وسائل الإعلام، ولكن أطالب بضرورة تحري الدقة، ولاسيما أن مثل هذه الأخبار لن يكون القصد منها إلا زعزعة استقرار الفريق الذي يمثل مصر في سباق دوري الأبطال الذي يقترب من نهايته".
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.