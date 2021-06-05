أمير توفيق: ما يتم تداوله عن تسويق اللاعبين الأجانب غير صحيح

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، إن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، عار تماما من الصحة".

وقال أمير توفيق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "لم يتم التطرق إلى مثل هذه الأمور سواء من قريب أو بعيد، والحديث عن لاعبين للرحيل أو آخرين قادمين سابق لأوانه ولن يتم إلا في نهاية الموسم كعادة الأهلي".

وأضاف "ليس من المنطقي والموسم لايزال ممتدا لشهور قادمة، أن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد، وهذا بالطبع أمر فني في المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التخطيط، وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي".

مدير التعاقدات استمر "مندهش من تداول هذه الأخبار غير الصحيحة بالمرة قبل مباريات مهمة للأهلي، خاصة على الصعيد الإفريقي، إذ يستعد الفريق خلال الأيام المقبلة لمباراتي الذهاب والعودة مع الترجي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا".

وأتم"أحترم كل وسائل الإعلام، ولكن أطالب بضرورة تحري الدقة، ولاسيما أن مثل هذه الأخبار لن يكون القصد منها إلا زعزعة استقرار الفريق الذي يمثل مصر في سباق دوري الأبطال الذي يقترب من نهايته".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.