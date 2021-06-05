منتخب المغرب للمحليين يبدأ معسكره بوجود بانون وأحداد

السبت، 05 يونيو 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

بدر بانون - حميد أحداد

بدأ المنتخب المغربي للمحليين معسكرا إعداديا بتواجد بدر بانون لاعب الأهلي وحميد أحداد لاعب الزمالك.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب - للمحليين

ولم ينضم الثنائي لقائمة المنتخب المغربي والتي أعلنها وحيد خليلوزيتش من قبل استعدادا لوديتي غانا وبوركينا فاسو.

وانضم فقط أشرف بنشرقي من الزمالك لقائمة أسود الأطلس.

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ووفقا للموقع الرسمي للمنتخب المغربي، وجه الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب المحلي المغربي الدعوة لـ 25 لاعبا في المعسكر الذي يمتد حتى 14 يونيو المقبل.

وتواجد ثنائي قطبي الكرة المصرية في قائمة المنتخب المغربي للمحليين، بالإضافة إلى وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي الحالي والأهلي السابق.

وكان خليلوزيتش قد فسر سبب عدم استدعاء بانون لقائمة أسود أطلس قائلا: "يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة". (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يعود بانون إلى الأهلي للاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع موعد عودته)

كان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه إخطارا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق للمنتخب المغربي. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـFilGoal.com: "استدعينا حميد أحداد من الزمالك بالفعل، لكن لمنتخب المحليين وليس المنتخب الأول".

حميد أحداد بدر بانون منتخب المغرب للمحليين
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