كاسيميرو: الكل يعرف موقفنا من كوبا أمريكا.. نحن معا

السبت، 05 يونيو 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

كاسيميرو - البرازيل

ألمح كاسيميرو قائد منتخب البرازيل إلى رغبة اللاعبين في عدم خوض نهائيات كوبا أمريكا 2021 على الأراضي البرازيلية.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد أسند تنظيم البطولة للبرازيل بعد سحبها من الأرجنتين وكولومبيا.

وقال كاسيميرو عقب الفوز على الإكوادور: "الكل يعرف موقفنا من كوبا أمريكا في البرازيل".

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وأضاف "لا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحا. نريد أن نعبر عن رأينا أكثر بعد مواجهة باراجواي"

ويستعد منتخب البرازيل للقاء باراجواي في الثامن من يونيو الجاري ضمن تصفيات كأس العالم، أي قبل 5 أيام من إقامة المباراة الافتتاحية.

وتابع "لست أنا وحدي، وليس فقط اللاعبون الذين يلعبون في أوروبا. الجميع، بما في ذلك تيتي (المدير الفني للبرازيل). نحن سويا معا".

وكان كاسيميرو قد رفض حضور المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإكوادور والتي انتهت بفوز البرازيل 2-0 ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار تقرير شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية إلى عدم رضا اللاعبين من خوض البطولة في البرازيل في ظل تفشي فيروس كورونا ومعرفتهم بقرار استضافة البلاد للمسابقة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفسر تيتي ما يجري بالقول في المؤتمر:"طالبنا اللاعبين بالتركيز فقط على لقاء الإكوادور، طلبوا التحدث مباشرة مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم".

وواصل "كانت محادثة مباشرة. موقف اللاعبين واضح. لدينا موقف ولن نعلن عنه الآن".

وكان تقرير لشبكة “ESPN” قد أشار إلى غضب لاعبو الأرجنتين من نقل البطولة وأنهم ينون مقاطعتها وعدم المشاركة. (طالع التفاصيل)

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