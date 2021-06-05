تيفيز يعلن رحيله عن بوكا جونيورز: أكثر أيام حياتي حزنا لكنه أفضل قرار

أعلن الأرجنتيني كارلوس تيفيز رحيله عن بوكا جونيورز بشكل رسمي، ولم يحدد مستقبله بعد سواء بالاعتزال أو اللعب لنادٍ آخر.

كارلوس تيفيز النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

وكانت تقارير أرجنتينية قد أشارت إلى عقد مؤتمر صحفي للاعب يعلن فيه قراره بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وصرّح تيفيز في المؤتمر الصحفي قائلا: "سعيد بالقرار الذي اتخذته. إنه ليس سهلا، وصعب، أنها أحد أكثر أيام حياتي حزنا، لكنه أفضل قرار".

وأضاف "بوكا بالنسبة لي هو حياتي، ولهذا السبب لا أستطيع أن أفشل وإذا لم أكن على ما يرام ذهنيا، فأنني اتنحى جانبا".

وأكمل "هذا ليس وداعا لكن أراكم قريبا، ليس لدي أي شيء آخر أعطيه لبوكا، احتاج بوكا لي بنسبة 120% ولست مستعدا نفسيا لمنحه ذلك".

وتابع "لم يكن لدي وقت حتى لأبكي على والدي، هذا هو مدى تطلب الأمر، في هذا الوقت أحتاج إلى الاقتراب من عائلتي وأن أكون هناك من أجلهم".

وحول مستقبله أوضح قائلا: "اليوم يمكنني أن أقول نعم، أنا اعتزل، لكن ربما في غضون ثلاثة أشهر أستيقظ وأريد اللعب مرة أخرى، ولكن ليس في بوكا جونيورز مرة أخرى".

وشدد "انتهت مسيرتي في الأرجنتين. النادي الوحيد الذي سألعب له في الأرجنتين هو بوكا، لا أحد غيره".

وكان تيفيز قد صرّح سابقا العام الماضي إلى إمكانية العودة للعب بقميص كورينثيانز البرازيلي من جديد أو وست هام الإنجليزي، وهو ما قد يجلعها وجهات محتملة.

وواصل "إلى أي مدى تريد مني الاستمرار في اللعب، 42؟ جسديا أنا موجود للاستمرار، لكن ليس ذهنيا".

وأردف "ولدنا في بوكا وسنموت في بوكا. كما قلت، لا يوجد شيء أجمل. لست بحاجة إلى أي شيء آخر لأكون سعيدا. ليس لدي كلمات لأشكركم كثيرا يا أعزائي. دمي ليس أحمر، سيكون دائما أزرق وأصفر".

وردا على لماذا لم يعتزل في حضور الجماهير أو بنهاية عقده "أخبرني الكثير من الناس لماذا لا ترحل بعد كوبا ليبرتادوريس، أو تنتظر الجماهير حتى يعودوا إلى المدرجات. لا توجد أشياء أكثر جمالا من يوم التتويج. كان أفضل تصفيق. رؤية الناس كيف احتُضنوا لكونهم أبطال هو الأفضل. لا يوجد شيء أجمل. لأن هذا لن يكون هو نفسه".

وأتم "أتنحى جانبا لأكون مع عائلتي. القرار قراري، أن أكون مع زوجتي وأولادي وأستمتع بالحياة. شكرا جزيلا لكم".

وينتهي عقد قائد الأزرق والذهبي في نهاية العام الجاري لكنه قرر الرحيل بعد توديع كأس الدوري الأرجنتيني من نصف النهائي أمام راسينج كلوب.

إجمالا لعب تيفيز لبوكا جونيورز خلال 3 فترات مختلفة، وخلالها خاض 279 مباراة سجل 94 هدفا وحصد 11 لقبا.

تدرج تيفيز في بوكا جونيورز ولعب بقميص الفريق الأول في 2001 بعمر 16 عاما قبل أن يلتحق بكورينثيانز البرازيلي في 2005 ثم وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

عاد تيفيز إلى بوكا جونيورز بعمر 31 عاما بعد 10 سنوات، خاض خلالها 3 مواسم ثم انتقل إلى شنجهاي شينوا الصيني في عام 2017.

وكتب تيفيز عودته الأخيرة إلى بوكا جونيورز في 2017 وحتى 2020.