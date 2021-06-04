تقارير: تيفيز قرر الرحيل عن بوكا جونيورز

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

كارلوس تيفيز - بوكا جونيورز

كشفت تقارير أرجنتينية رحيل كارلوس تيفيز عن بوكا جونيورز الأرجنتيني.

كارلوس تيفيز

النادي : بوكا جونيورز

بوكا جونيورز

ووفقا لصحيفة "أوليه" وقناة "TyC Sport" الأرجنتينية فأن اللاعب البالغ 37 عاما وصل لنهاية فترته الثالثة بقميص الفريق الأزرق والذهبي.

وسيكون العاشر من يونيو الجاري اليوم الأخير له مع الفريق، وسيعقد مؤتمرا صحفيا مساء الجمعة (اليوم) للكشف عن موقفه عقب الرحيل، إما الاعتزال أو خوض تجربة أخرى.

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وكان الظهور الأخير لتيفيز بقميص بوكا في الخسارة من راسينج كلوب بركلات الترجيح في كأس الدوري الأرجنتيني بنصف النهائي.

ورغم تواصل مشوار بوكا جونيورز في كوبا ليبرتادوريس ومواجهة أتليتكو مينيرو في الشهر المقبل إلا أنه قرر الرحيل.

صحيفة "أوليه" أشارت إلى أن وفاة والد تيفيز في فبراير الماضي ساهمت في إعادة التفكير في قراره، وكذلك الخروج أمام راسينج هو ما سرّع العملية بعدما أهدر ركلة الترجيح الأولى.

ويمتد عقد تيفيز حتى نهاية العام الجاري، كما لا يمتلك شرطا جزائيا وهو ما يتيح له الرحيل دون مقابل.

وكان تيفيز قد صرّح سابقا العام الماضي إلى إمكانية العودة للعب بقميص كورينثيانز البرازيلي من جديد أو وست هام الإنجليزي، وهو ما قد يجلعها وجهات محتملة.

وارتدى تيفيز قميص بوكا في 279 مباراة سجل 94 هدفا وحصد 11 لقبا.

كارلوس تيفيز بوكا جونيورز
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