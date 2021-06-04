صاروخية النني تحصل على هدف الموسم في أرسنال

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 18:56

كتب : عبد الرحمن فوزي

احتفال محمد النني بهدفه مع أرسنال ضد أولمبياكوس

أعلن أرسنال حصول محمد النني على جائزة أفضل هدف في الموسم المنقضي للفريق.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وحصل هدف النني على الجائزة بتصويت الجماهير بعدما حصد 31% من نسبة الأصوات.

وأحرز النني هدفه في مرمي دوندالك الأيرلندي في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، من تسديدة على بعد 30 ياردة.

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وحصل هدف كيران تيرني في مرمي ويست بروميتش في الجولة الـ17 من الدوري الإنجلييز على المركز الثاني في التصويت.

بينما حصل هدف نيكولاس بيبي في مرمي ويست بروميتش أيضا ولكن في الجولة الـ 35 على المركز الثالث.

ويلعب النني مع أرسنال منذ عام 2016، وتخلل تلك المدة فترة إعارة مع بيشكتاش التركي.

وسجل النني ثلاثة أهداف مع أرسنال في الموسم المنقضي، كأكبر سجل تهديفي له في موسم واحد منذ انضمامه للفريق.

وأنهي أرسنال موسمه في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على بعد نقطة واحدة من المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

النني أرسنال
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