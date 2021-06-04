الصخرة باقية في ستامفورد بريدج.. تشيلسي يمدد عقد تياجو سيلفا عاما

أعلن تشيلسي اليوم الجمعة تمديد عقد مدافعه تياجو سيلفا إلى يونيو 2022.

تياجو سيلفا النادي : تشيلسي تشيلسي

وذلك بعد أداء طيب للاعب البرازيلي في الموسم المنصرم الذي كان الأول له مع الفريق اللندني.

وشارك سيلفا (36 عاما) في 34 مباراة مع تشيلسي وسجل هدفين.

Thiago Silva contract extended. 👇 — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021

توج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا واحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولعب سيلفا أساسيا في نهائي الأبطال ضد مانشستر سيتي لكنه غادر الملعب في الشوط الأول بسبب الإصابة.

وانتقل سيلفا لتشيلسي في 2020 بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان.

وسيلفا هو قائد البرازيل ويستعد لقيادة الفريق أمام الإكوادور وباراجواي يومي السبت والثلاثاء في الجولتين 7 و8 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيشارك مع سيليساو في كوبا أمريكا 2021 التي تستضيفها بلده وتنطلق في 13 يونيو.