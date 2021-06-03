أرسنال يوجه الشكر لـ 4 لاعبين عقب نهاية الموسم

وجه نادي أرسنال الإنجليزي الشكر لرباعي الفريق، ديفيد لويز وداني سيبايوس ومارتن أوديجارد وماثيو راين بعد نهاية تعاقدهم مع النادي.

وانتهى عقد المدافع البرازيلي بنهاية الموسم المنصرم، بينما انتهت مدة الإعارة للثلاثي وبالتالي سيعود لناديه.

ديفيد لويز (34 عاما) انضم قادما من تشيلسي في صيف 2019 وقضى موسمين بقميص الجنزر، شارك في 73 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا وحصد لقب الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أما داني سيبايوس فقضى موسمين على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد شارك في 77 مباراة سجل هدفين وصنع 5، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

Our thanks and best wishes go to the following players across our teams whose contracts officially end with us on June 30, 2021... — Arsenal (@Arsenal) June 3, 2021

في حين انضم النرويجي أوديجارد لصفوف المدفعجية في يناير الماضي من صفوف ريال مدريد أيضا.

وخلال 5 أشهر شارك في 20 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما.

وأخيرا انضم ماثيو راين قادما على سبيل الإعارة من برايتون الإنجليزي.

الحارس الدولي الأسترالي لعب دور البديل للألماني بيرند لينو، وخاض 3 مباريات فقط حافظ خلالها على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

وأنهى أرسنال الموسم في الدوري الإنجليزي بالمركز الثامن برصيد 61 نقطة ولم يتأهل لأي بطولة أوروبية للموسم المقبل لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.