أرسنال يوجه الشكر لـ 4 لاعبين عقب نهاية الموسم

الخميس، 03 يونيو 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

أرسنال

وجه نادي أرسنال الإنجليزي الشكر لرباعي الفريق، ديفيد لويز وداني سيبايوس ومارتن أوديجارد وماثيو راين بعد نهاية تعاقدهم مع النادي.

وانتهى عقد المدافع البرازيلي بنهاية الموسم المنصرم، بينما انتهت مدة الإعارة للثلاثي وبالتالي سيعود لناديه.

ديفيد لويز (34 عاما) انضم قادما من تشيلسي في صيف 2019 وقضى موسمين بقميص الجنزر، شارك في 73 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا وحصد لقب الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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أما داني سيبايوس فقضى موسمين على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد شارك في 77 مباراة سجل هدفين وصنع 5، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

في حين انضم النرويجي أوديجارد لصفوف المدفعجية في يناير الماضي من صفوف ريال مدريد أيضا.

وخلال 5 أشهر شارك في 20 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما.

وأخيرا انضم ماثيو راين قادما على سبيل الإعارة من برايتون الإنجليزي.

الحارس الدولي الأسترالي لعب دور البديل للألماني بيرند لينو، وخاض 3 مباريات فقط حافظ خلالها على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

وأنهى أرسنال الموسم في الدوري الإنجليزي بالمركز الثامن برصيد 61 نقطة ولم يتأهل لأي بطولة أوروبية للموسم المقبل لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

أرسنال الدوري الإنجليزي ديفيد لويز داني سيبايوس مارتن أوديجارد ماثيو راين
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