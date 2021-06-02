خبر في الجول - أكرم توفيق سليم ولن يغيب عن مواجهة الترجي

لا يعاني أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي من إصابة تمنعه من المشاركة في المباريات حسبما علم FilGoal.com.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وخرج أكرم من قائمة الأهلي في مباراة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي ولم يتواجد على مقاعد البدلاء في ظل شكواه من آلام في العضلة الأمامية.

وحسبما علم FilGoal.com فأن أكرم توفيق سليم ولن يغيب عن مباراة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منتصف الشهر الجاري.

كما لم تمنعه الإصابة عن المشاركة في المباريات.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من أجل بدء الاستعداد لمواجهة الترجي في 19 يونيو المقبل بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتواجد أكرم توفيق في قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادا لمواجهتي جنوب إفريقيا وديا يومي 10 و13 يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

وشارك توفيق (23 عاما) الموسم الجاري في 20 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 4.