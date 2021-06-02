خبر في الجول - أكرم توفيق سليم ولن يغيب عن مواجهة الترجي

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 15:17

كتب : حسام نور الدين

المصري - الأهلي

لا يعاني أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي من إصابة تمنعه من المشاركة في المباريات حسبما علم FilGoal.com.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وخرج أكرم من قائمة الأهلي في مباراة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي ولم يتواجد على مقاعد البدلاء في ظل شكواه من آلام في العضلة الأمامية.

وحسبما علم FilGoal.com فأن أكرم توفيق سليم ولن يغيب عن مباراة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منتصف الشهر الجاري.

أخبار متعلقة
مران الأهلي - مشاركة أجايي.. وجلسة لـ موسيماني مع أكرم توفيق وهاني طبيب الأهلي: نتيجة أشعة أكرم توفيق مطمئنة وهذا موقف وليد سليمان التشخيص المبدئي لـ إصابة أكرم توفيق مران الأهلي – مشاركة أكرم توفيق.. وتأهيل لـ حمدي فتحي ومحمود وحيد

كما لم تمنعه الإصابة عن المشاركة في المباريات.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من أجل بدء الاستعداد لمواجهة الترجي في 19 يونيو المقبل بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتواجد أكرم توفيق في قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادا لمواجهتي جنوب إفريقيا وديا يومي 10 و13 يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

وشارك توفيق (23 عاما) الموسم الجاري في 20 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 4.

أكرم توفيق الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجموعات يورو 2020 (2) - حلم بلجيكا ضد الدنمارك وروسيا.. وظهور أول 14 دقيقة | يورو 2020
صالح جمعة: ليس لدي مشكلة في ارتداء قميص الزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: توتنام يتواصل مع كونتي من أجل تدريبه 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - أكرم توفيق سليم ولن يغيب عن مواجهة الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الرجاء: رحيمي يستحق الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية.. لديه عروض من فرنسا وألمانيا ساعة | الدوري المصري
شوقي غريب يكشف الموقف الحالي لـ صلاح من الانضمام للمنتخب الأولمبي.. و"لدينا بدائل" ساعة | مصر
أجويرو: تصفيات المونديال بأمريكا الجنوبية تشبه الدوري الإنجليزي ساعة | أمريكا
أبرز المواهب المنتظرة في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك