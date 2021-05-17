قائمة الأهلي – عودة معلول وحمدي فتحي.. وغياب مروان محسن أمام صنداونز

الإثنين، 17 مايو 2021 - 20:01

كتب : أحمد الخولي

علي معلول

عاد علي معلول وحمدي فتحي لاعبا الأهلي للظهور في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ عدة أشهر بعدما كانا يعانيان من إصابات مختلفة.

ويستعد الأهلي للقاء ماميلودي صنداونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وكان الجهاز الفني للأهلي ألمح في وقت سابق أن الثنائي سيتواجد في القائمة لكنه بشكل كبير سيكون لتجهيزه للقاء السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق: "علي معلول وحمدي فتحي سيخضعان لأشعة وعلى أساس نتيجتها سيتم تحديد سفرهما مع الفريق إلى جنوب إفريقيا من عدمه، تم تجهيز تأشيرتي اللاعبين على أي حال. الفريق يحتاجهما لكن لا يمكن المجازفة بهما من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني".

وأوضح "الفريق لا يتحمل فترة غياب ثانية للاعبين لأننا مقبلون على فترة نحتاج فيها لمجهودهما".

كما شهدت قائمة الأهلي غياب مروان محسن مهاجم الفريق عنها.

ويسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا من مطار القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزء علاء

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمود متولي- سعد سمير- أيمن أشرف- محمود وحيد- محمد هاني- أحمد رمضان "بيكهام"- علي معلول

في الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وليد سليمان- محمود عبد المنعم "كهربا"- جونيور أجايي

في الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- والتر بواليا

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