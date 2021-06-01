خلدون المبارك: ميزانية سيتي قوية وسنركز على جودة اللاعبين في الصفقات الجديدة

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

خلدون المبارك - رئيس مانشستر سيتي

ألمح خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي إلى دخول ناديه بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية لدعم صفوف الفريق السماوي استعدادا للموسم المقبل.

وقال خلدون المبارك في تصريحات عبر قناة مانشستر سيتي: "الخطأ الأكبر سيكون الراحة بعد الفوز بالدوري الإنجليزي، لم يحن حتى الآن الوقت للجلوس والاكتفاء بما وصلنا له، وسيكون التركيز في الصفقات المقبلة على جودة اللاعبين".

وأضاف "هذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة قوية مفادها أنه لا يوجد قناعة بما وصلنا له وأنك غير راض لمجرد الفوز بالدوري".

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وواصل "حذاء سيرجيو أجويرو حذاء صعب للغاية تعويضه ولكنني واثق من أننا سنجد اللاعب المناسب لمليء هذا المكان".

وتابع "ميزانية النادي المالية قوية وسنستثمر بحكمة ونفعل ما علينا القيام به".

وشدد "لكن السوق ستكون صعبة ولن يكون هناك سيولة كافية، ستكون هناك حركة ولكنها ستتم بطريقة أكثر إبداعا".

وأشار "سنفعل كل ما في وسعنا للإبقاء على جوارديولا لأطول فترة ممكنة في هذا النادي، إنه في البيئة المناسبة ولديه البنية التحتية المناسبة حوله".

وأتم تصريحاته "لدينا ثقة كبيرة في جوارديولا والرحلة مستمرة وستستمر طالما أن بيب سعيد ونحن سعداء".

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية في الموسم المنقضي، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

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