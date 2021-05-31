رومانو: تشيلسي يقترب من تجديد تعاقد توخيل وتياجو سيلفا.. وعرض جديد لـ كانتي

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من تجديد تعاقد مدربه الألماني توماس توخيل ومدافعه البرازيلي تياجو سيلفا.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي تشيلسي

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة أخبار سكاي سبورتس أن تشيلسي سيوقع العقود الجديدة مع توخيل وتياجو سيلفا ويعلن عنها قريبا.

وعن مستقبل كانتي مع تشيلسي ذكر رومانو أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضا جديدا للاعب الوسط الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة لتجديد تعاقده مع البلوز.

ويرى تشيلسي أنه لا يوجد داع للاستعجال في تجديد تعاقد كانتي خاصة وأن اللاعب سعيد في لندن والجميع في النادي يحبه.

وتولى المدرب الألماني توماس تخيل المهمة الفنية لتشيلسي منتصف الموسم خلفا للإنجليزي فرانك لامبارد.

وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا وحقق الإنجاز الكبير للمرة الثانية في تاريخ النادي الأزرق، بعد التغلب في النهائي على مانشستر سيتي.

بينما انضم المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا لصفوف تشيلسي بداية الموسم الحالي بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

أما كانتي انضم لصفوف تشيلسي في 2016 قادما من ليستر سيتي، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية موسم 2022/2023.