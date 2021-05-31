رومانو: تشيلسي يقترب من تجديد تعاقد توخيل وتياجو سيلفا.. وعرض جديد لـ كانتي

الإثنين، 31 مايو 2021 - 00:46

كتب : FilGoal

توخيل - تشيلسي

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من تجديد تعاقد مدربه الألماني توماس توخيل ومدافعه البرازيلي تياجو سيلفا.

نجولو كانتي

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة أخبار سكاي سبورتس أن تشيلسي سيوقع العقود الجديدة مع توخيل وتياجو سيلفا ويعلن عنها قريبا.

وعن مستقبل كانتي مع تشيلسي ذكر رومانو أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضا جديدا للاعب الوسط الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة لتجديد تعاقده مع البلوز.

أخبار متعلقة
ووكر: ما قدمناه أمام تشيلسي لم يكن كافيا للتتويج بدوري الأبطال.. سنعود أقوى رومانو: توخيل سيجدد لـ تشيلسي حتى 2023.. وتياجو سيلفا لـ2022 توخيل: أحببت أن تشيلسي لم يكن المرشح للقب.. ولهذا ارتديت هذا الحذاء "هل تتذكر الحانة البافارية يا بيب؟".. تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا

ويرى تشيلسي أنه لا يوجد داع للاستعجال في تجديد تعاقد كانتي خاصة وأن اللاعب سعيد في لندن والجميع في النادي يحبه.

وتولى المدرب الألماني توماس تخيل المهمة الفنية لتشيلسي منتصف الموسم خلفا للإنجليزي فرانك لامبارد.

وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا وحقق الإنجاز الكبير للمرة الثانية في تاريخ النادي الأزرق، بعد التغلب في النهائي على مانشستر سيتي.

بينما انضم المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا لصفوف تشيلسي بداية الموسم الحالي بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

أما كانتي انضم لصفوف تشيلسي في 2016 قادما من ليستر سيتي، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية موسم 2022/2023.

تشيلسي توخيل تياجو سيلفا كانتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يقترب من تجديد تعاقد توخيل وتياجو سيلفا.. وعرض جديد لـ كانتي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد حجازي: مستمر مع اتحاد جدة في الموسم المقبل 46 دقيقة | المحترفون
الزمالك راحة من التدريبات 5 أيام 52 دقيقة | الدوري المصري
سجل هدفا لم يحتسب.. حجازي يشارك في فوز اتحاد جدة على النصر ساعة | السعودية
رضا شحاتة: طرد عربي بدر ليس صحيحا في رأيي ساعة | الدوري المصري
العقباوي: النقطة أمام الزمالك أمر جيد.. لم أطالب إسلام طارق بالسقوط لإضاعة الوقت ساعة | الدوري المصري
حسين لبيب: تهنئة الأهلي لـ الزمالك؟ هكذا تكون الرياضة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر نبيه: أشكر لاعبي الزمالك.. فترة التوقف ستفيدنا كثيرا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 محمد صلاح يفي بوعده
قد ينال إعجابك