رومانو: توم هيتون يخضع للفحص الطبي تمهيدا للانضمام لـ مانشستر يونايتد

الأحد، 30 مايو 2021 - 18:37

كتب : FilGoal

توم هيتون حارس بيرنلي

اقترب توم هيتون حارس مرمى أستون فيلا من الانضمام لمانشستر يونايتد لدعم مركز حراسة المرمى للشياطين الحمر.

وذكر فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس الإخبارية أن توم هيتون يستعد للخضوع للكشف الطبي في مانشستر يونايتد خلال الأيام المقبلة.

وبعدها سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وسيكون عقد هيتون مع مانشستر يونايتد حتى موسم 2022/2023، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

توم هيتون البالغ من العمر 35 عاما انضم لصفوف أستون فيلا في 2019 قادما من بيرنلي الذي قضى معه عدة مواسم من التألق في الدوري الإنجليزي.

لكنه أصبح الحارس البديل في أستون فيلا للأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وحتى الآن لم يتم حسم مصير دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، سواء بالبقاء مع النادي أو الرحيل، في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانيه رحيله عن الشياطين الحمر في الصيف الجاري.

مانشستر يونايتد توم هيتون
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