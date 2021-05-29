عبد الحفيظ: نشكر الزمالك على تهنئتنا بعد السوبر الإفريقي.. والاحتفال مع الخطيب غير متفق عليه

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن تهنئة الزمالك لناديه بالفوز ببطولة السوبر الإفريقي لافتة طيبة.

وفاز الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بالتغلب على نهضة بركان المغربي بثنائية دون رد.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الحدث اليوم: " كان من المهم أن يفوز الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي الغائبة منذ فترة عن النادي والحمد لله استطعنا أن نجمع بين بطولتي دوري الأبطال والسوبر الإفريقي".

وأضاف "لم يكن هناك اتفاق مسبق من اللاعبين على منح ميداليات السوبر الإفريقي لرئيس النادي محمود الخطيب وكان تصرف تلقائي عقب المباراة وبعد صعوده على منصة التتويج".

وأكمل "وهذا يدل على أهمية العمل الجماعي وأن لكل فرد دوره في النادي والمسؤولية التي تقع على عاتقه والجميع يعمل لخدمة النادي الأهلي".

وانتقل للحديث عن تهنئة الزمالك للأهلي بعد الفوز بالبطولة قائلا: "لافتة رائعة وأشكرهم ليها وبالتأكيد مجلس الإدارة والخطيب وجهوا لهم الشكر على التهنئة وعلاقتنا دائما مع الجميع في الملعب تنافسية وخارج الملعب علاقة احترام وأخوه وحان الوقت أن نبني على ذلك".

وعن إصابة محمد هاني وأفشة أتم تصريحاته "الثنائي خضع لأشعة وهناك احتمال أن إصابة أفشة أبسط من إصابة هاني".

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