بعد 3 أيام فقط مع النجوم.. العجوز يتولى تدريب الترسانة

السبت، 29 مايو 2021 - 20:56

كتب : رضا السنباطي

أحمد العجوز - الترسانة

في تحوُل سريع جدا للأحداث، تولى أحمد العجوز تدريب الترسانة في دوري الدرجة الثانية المصري.

وصرّح طارق سعيد رئيس الترسانة لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع أحمد العجوز خلفا لـ علاء نوح الذي رحل عن قيادة الفريق".

ويتولى العجوز المهمة خلفا لـ علاء نوح الذي تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام سرس الليان.

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يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تولي العجوز مهمة تدريب النجوم في مجموعة القاهرة أيضا.

وقاد العجوز النجوم في مباراته التي خسرها أمام بورتو السويس أمس الجمعة، لقاء كان الوحيد له كمدرب للفريق قبل أن يرحل سريعا لتولي تدريب الترسانة.

وكان العجوز قد حضر في الأساس لتدريب النجوم بعد 4 أيام فقط من إعلان النادي تعيين سامح إسماعيل كمدير فني، ليتولى إسماعيل منصب المدرب في وجود العجوز الذي حضر كرجل أول.

ويمتلك الترسانة 36 نقطة من 9 انتصارات و9 تعادلات و7 هزائم، ويبتعد عن بورتو السويس متصدر مجموعة القاهرة بفارق 5 نقاط.

الترسانة في الدرجة الثانية
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