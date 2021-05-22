في الدرجة الثانية - الخامس هذا الموسم.. سامح إسماعيل مديرا فنيا لـ النجوم
السبت، 22 مايو 2021 - 15:17
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي النجوم تعيين سامح إسماعيل مديرا فنيا للفريق.
وسيخلف لاعب الزمالك السابق، عبد الناصر محمد في مهمة المدير الفني.
ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي النجوم من: سامح إسماعيل مديرا فنيا، أحمد الضظوي مدربا عاما، محمد الشيخ مدربا مساعدا، أحمد أبو مسلم مدربا لحراس المرمى، سيد إمام مديرا إداريا، طه علي إداريا، محمود سمير طبيبا للفريق، عبد المنعم إسحاق أخصائي العلاج الطبيعي.
وأصبح سامح إسماعيل مدرب سرس الليان السابق، المدير الفني الخامس في قيادة الفريق الموسم الحالي.
وبدأ النادي مشواره في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية تحت قيادة البرتغالي سانتوس إذ حقق نقطة واحدة في 3 مباريات.
ثم أمير عزمي مجاهد أمير عزمي مجاهد الذي حقق 10 نقاط من 9 مباريات، ثم أحمد العجوز الذي حقق 9 نقاط من 5 مباريات.
وتولى عبدالناصر محمد المهمة محققا 6 نقاط من 5 مباريات ثم قاد أحمد الضظوي الفريق مؤقتا وخسر من النصر بهدفين دون رد.
ويحتل النجوم المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة في مجموعة القاهرة.