في الدرجة الثانية - الخامس هذا الموسم.. سامح إسماعيل مديرا فنيا لـ النجوم

أعلن نادي النجوم تعيين سامح إسماعيل مديرا فنيا للفريق.

وسيخلف لاعب الزمالك السابق، عبد الناصر محمد في مهمة المدير الفني.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي النجوم من: سامح إسماعيل مديرا فنيا، أحمد الضظوي مدربا عاما، محمد الشيخ مدربا مساعدا، أحمد أبو مسلم مدربا لحراس المرمى، سيد إمام مديرا إداريا، طه علي إداريا، محمود سمير طبيبا للفريق، عبد المنعم إسحاق أخصائي العلاج الطبيعي.

وأصبح سامح إسماعيل مدرب سرس الليان السابق، المدير الفني الخامس في قيادة الفريق الموسم الحالي.

وبدأ النادي مشواره في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية تحت قيادة البرتغالي سانتوس إذ حقق نقطة واحدة في 3 مباريات.

ثم أمير عزمي مجاهد أمير عزمي مجاهد الذي حقق 10 نقاط من 9 مباريات، ثم أحمد العجوز الذي حقق 9 نقاط من 5 مباريات.

وتولى عبدالناصر محمد المهمة محققا 6 نقاط من 5 مباريات ثم قاد أحمد الضظوي الفريق مؤقتا وخسر من النصر بهدفين دون رد.

ويحتل النجوم المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة في مجموعة القاهرة.