في الدرجة الثانية - الخامس هذا الموسم.. سامح إسماعيل مديرا فنيا لـ النجوم

السبت، 22 مايو 2021 - 15:17

كتب : رضا السنباطي

سامح إسماعيل

أعلن نادي النجوم تعيين سامح إسماعيل مديرا فنيا للفريق.

وسيخلف لاعب الزمالك السابق، عبد الناصر محمد في مهمة المدير الفني.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي النجوم من: سامح إسماعيل مديرا فنيا، أحمد الضظوي مدربا عاما، محمد الشيخ مدربا مساعدا، أحمد أبو مسلم مدربا لحراس المرمى، سيد إمام مديرا إداريا، طه علي إداريا، محمود سمير طبيبا للفريق، عبد المنعم إسحاق أخصائي العلاج الطبيعي.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - اتجاه في إنبي لإعادة كريم فؤاد إلى النجوم.. وعروض للاعب الطويلة: التصالح مع الإسماعيلي سيكون إهانة للنجوم بعد ما حدث اعتذار كريم شحاتة عن عدم الاستمرار مع النجوم النجوم لـ في الجول: لم يحدث تواصل من الإسماعيلي معنا.. نريد الحصول على 24 مليون

وأصبح سامح إسماعيل مدرب سرس الليان السابق، المدير الفني الخامس في قيادة الفريق الموسم الحالي.

وبدأ النادي مشواره في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية تحت قيادة البرتغالي سانتوس إذ حقق نقطة واحدة في 3 مباريات.

ثم أمير عزمي مجاهد أمير عزمي مجاهد الذي حقق 10 نقاط من 9 مباريات، ثم أحمد العجوز الذي حقق 9 نقاط من 5 مباريات.

وتولى عبدالناصر محمد المهمة محققا 6 نقاط من 5 مباريات ثم قاد أحمد الضظوي الفريق مؤقتا وخسر من النصر بهدفين دون رد.

ويحتل النجوم المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة في مجموعة القاهرة.

النجوم سامح إسماعيل في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
إلى ويمبلي مرة أخرى وبنفس السيناريو.. برينتفورد يتخطى بورنموث وخطوة تفصله عن الدوري الإنجليزي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسين لبيب رئيسا لـ الزمالك والإعلان عن اللجنة بالكامل.. و"الدعوة لإجراء انتخابات 1 سبتمبر" 19 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف حسام حسن 4 مباريات.. وإحالة مذكرة الأهلي إلى إدارة المسابقات 38 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - الخامس هذا الموسم.. سامح إسماعيل مديرا فنيا لـ النجوم ساعة | مصر
محمود صابر: نضع لمواجهة إنيمبا ألف اعتبار.. ولا يمكننا التهاون ساعة | الكونفدرالية
أروابارينا: لا يمكن الاعتماد على نتيجة الذهاب أمام إنيمبا.. وهذا حل اللعب على النجيل الصناعي ساعة | الكونفدرالية
مباشر في إفريقيا – صنداونز (1) - (1) الأهلي.. إلغاء هدف لأصحاب الأرض ومشاركة أجايي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إفريقيا - سيمبا (2) (0) كايزر تشيفز.. جوووول الثاني 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي
قد ينال إعجابك