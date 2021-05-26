في الدرجة الثانية – بعد 4 أيام من تعيين مدرب جديد.. النجوم يعلن عودة العجوز كمدير فني

أعلن نادي النجوم التعاقد مع أحمد العجوز نجم الإسماعيلي السابق لتولى تدريب الفريق في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية، حتى نهاية الموسم.

وكان النجوم قد أعلن منذ 4 أيام تعيين سامح إسماعيل نجم الزمالك السابق مديرا فنيا لتولي تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وستكون تلك الولاية الثانية للعجوز في قيادة النجوم الموسم الحالي، إلا أنه اعتذر عن استكمال المهمة.

وأوضح النادي أن العجوز بكامل جهازه الفني وضم له سامح إسماعيل كمدرب.

ويبدأ العجوز مهمته سريعا استعدادا للقاء بورتو السويس يوم الجمعة المقبل في الجولة 25 من الدرجة الثانية.

ويحتل النجوم المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة في مجموعة القاهرة.

وبدأ النادي مشواره في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية تحت قيادة البرتغالي سانتوس إذ حقق نقطة واحدة في 3 مباريات.

ثم أمير عزمي مجاهد أمير عزمي مجاهد الذي حقق 10 نقاط من 9 مباريات، ثم أحمد العجوز الذي حقق 9 نقاط من 5 مباريات.

وتولى عبدالناصر محمد المهمة محققا 6 نقاط من 5 مباريات ثم قاد أحمد الضظوي الفريق مؤقتا وخسر من النصر بهدفين دون رد.