الأهلي يكشف لـ في الجول موقف إصابة محمد هاني

كشف جمال جبر مدير إدارة الإعلام في النادي الأهلي، عن موقف إصابة محمد هاني لاعب الفريق.

وتفوق الأهلي على الفريق المغربي وحصد لقب السوبر القاري للمرة السابعة في تاريخه معززا رقمه القياسي. (طالع التفاصيل)

وقال جمال جبر في تصريحات لـFilGoal.com: "محمد هاني يعاني من إصابة في العضلة الأمامية".

وأضاف "لن يلحق بمباراة إنبي في الكأس وهذا مؤكد، ولكن سنحاول تجهيزه لمباراة الترجي".

فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلقبه الثاني في السوبر الإفريقي بعد نسخة 2017 كمدير فني وقتها لـ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيماني ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزي البنزرتي الذي حققها مع الترجي 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذي فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.