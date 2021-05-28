الأهلي يخمد نهضة بركان ويتوج بكأس السوبر الإفريقي

فاز الأهلي بكأس السوبر الإفريقي 2021 بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل محمد شريف وصلاح محسن هدفي الأهلي في شوط المباراة الثاني.

ليحصد الأهلي لقبه السابع في كأس السوبر الإفريقي ويعزز رقمه القياسي.

الأهلي يواصل السيطرة على القارة السمراء 🔥🦅 رسوم: Mohamed Nouman 🎨 pic.twitter.com/4WcykGzExs — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

كما فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

الأهلي يواصل سيطرته على إفريقيا، ويتوج بكأس السوبر الإفريقي.🦅 بعد التفوق على نهضة بركان 2-0 🌟 الكأس السابعة تنضم لخزينة الأهلي بعد غياب 7 سنوات✅ pic.twitter.com/PpQfDxYSDF — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلقبه الثاني في السوبر الإفريقي بعد نسخة 2017 كمدير فني وقتها لـ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيماني ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزي البنزرتي الذي حققها مع الترجي 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذي فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.

ثلاثية 🏀 موسيماني يحقق ثالث بطولاته مع الأهلي ويستعيد السوبر الإفريقي الغائب عن القلعة الحمراء منذ 7 سنوات 🦅@TheRealPitso pic.twitter.com/GTcQZtHQwd — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

اللقب هو الثالث لـ موسيماني مع الأهلي بعد دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، بالإضافة إلى فوزه ببرونزية مونديال الأندية.

دوري أبطال إفريقيا ✅ السوبر الإفريقي ✅ الدوري المصري ✅ كأس مصر ✅ ثالث العالم ✅ جيل الأهلي 2020 يستعيد ذكريات جيل الأهلي التاريخي في 2005 ويحلق بالنسر في السماء 🦅🔴 pic.twitter.com/pSm1JdMyzy — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

كما حصد بدر بانون اللقب مع ناديين مختلفين بعد تتويجه السابق مع الرجاء.

وفاز علي معلول بلقبه الأول في السوبر الإفريقي بعد خسارته نسخة 2014 بقميص الصفاقسي أمام الأهلي.

دوري أبطال إفريقيا ✅ السوبر الإفريقي ✅ الدوري المصري ✅ كأس مصر ✅ المهمة تمت بنجاح 🔴🦅 pic.twitter.com/balyq5QI5j — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

معلول احتياطي

رغم تعافيه وتدربه بشكل جماعي، فضّل بيتسو موسيماني عدم المغامرة بظهيره التونسي علي معلول، وأبقاه على مقاعد البدلاء.

وعوّل موسيماني على ياسر إبراهيم في عمق الدفاع بجوار المغربي بدر بانون، مع إشراك أيمن أشرف كظهير أيسر.

كما دفع موسيماني بالثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الجناحين خلف المهاجم محمد شريف.

عاجل 🔴🦅 محمد شريف يقود هجوم الأهلي في تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي pic.twitter.com/mTIdxtnCiF — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

في المقابل برز الهداف الأسطوري محسن ياجور في هجوم نهضة بركان.

كما تواجد عمر النمساوي في مركز الظهير الأيمن، والقائد المخضرم محمد عزيز في الجهة اليسرى.

🟠 تشكيل نهضة بركان محسن ياجور يقود هجوم الفريق لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي pic.twitter.com/6Zt4IGrKIO — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

شوط مغربي

ظهر نهضة بركان أكثر تنظيما وقوة في الشوط الأول، وكان الطرف الأفضل هجوميا ودفاعيا.

الشوط تميز بالتوتر، واضطر جزائري مصطفى غربال إلى إشهار بطاقة صفراء لـ أيمن أشرف بعد 3 دقائق فقط عقب تدخل قوي بحق لاعب بركان.

الأهلي حاول فك شفرة الدفاعات المغربية، فتحرك الشحات بذكاء بالدقيقة الثامنة ومرر كرة خلفية ذكية نحو أليو ديانج، لكن اللاعب المالي أطلق تسديدة طائشة من على حدود منطقة الجزاء.

الأهلي شن مرتدة رائعة في الدقيقة التالية بتمريرة طولية من عمرو السولية، لكن تباطؤ الشحات داخل منطقة الجزاء تسبب في إجهاض الهجمة.

هجوم نهضة بركان بدأ في التحرك اطلاقا من الدقيقة 18، وارتقى القائد عزيز وأطلق رأسية مرت بجوار مرمى الشناوي.

الإنذار الثاني للاعبي الأهلي جاء في الدقيقة 21 لـ ياسر إبراهيم الذي تدخل بالمرفق على حمدي لعشير.

أخطر فرص الشوط الأول كانت في الدقيقة 27 عندما انطلق ياجور ومرر كرة رائعة نحو محمد فرحاني الذي انفرد بالشناوي وسدد الكرة من فوقه، لكن جاورت القائم.

انفراد محمد فرحان بمحمد الشناوي والكرة في الشباك الخارجية 🔴 pic.twitter.com/kQdyiOyV9c — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

الأهلي حاول الرد في الدقيقة 35 بجملة تكتيكية وصلت إلى الشحات في مكان خطير، ليرسل عرضية أرضية قوية أهدرها السولية بغرابة من على خط المرمى، لكن راية الحكم رُفعت معلنة عن تسلل في كل الأحوال.

الوضع توتر في الدقيقة 42 بمناوشات بين ياسر إبراهيم والنمساوي امتدت لتشمل عددا من لاعبي الفريقين.

نهضة بركان حصل على فرصة التقدم في الوقت بدل الضائع عندما ارتكب ياسر إبراهيم مخالفة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة حمدي لعشير.

النمساوي انبرى للتنفيذ في الدقيقة اثلانية من الوقت بدل الضائع، وأرسلها إلى عزيز رفيق كفاحه، لكن القائد المغربي أطق رأسية مرت بجوار قائم الشناوي بقليل.

أخطر هجمات نهضة بركان في الشوط الأول مرت بسلام على مرمى الأهلي 📸 pic.twitter.com/LWqbHzkCO7 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

ثورة موسيماني

المدرب الجنوب إفريقي لم يقبل بما رآه في الشوط الأول، فسحب الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم، ودفع بـ رامي ربيعة وعلي معلول.

ليكون ذلك الظهور هو الأول لـ معلول منذ 8 فبراير في مواجهة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يغيب بعدها لوقت طويل بسبب الإصابة.

عودة علي معلول للمشاركة مع الأهلي منذ غيابه من مباراة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية 📸 pic.twitter.com/Ok7FOyhHPu — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

على طريقة متعب وباحتفال زكريا

بعد بداية هادئة للشوط الثاني، تكفل محمد شريف بإشعال المدرجات التي احتوت على عدة آلاف من جمهور الأهلي في قطر.

المهاجم الدولي المصري تسلم كرة داخل منطقة الجزء من الجهة اليمنى، والتف برشاقة وأطلق تسديدة صاروخية في الزاوية البعيدة لتسكن شباك نهضة بركان بالدقيقة 57.

استلام الكرة✅ لف بالكرة✅ التسديد في زاوية صعبة✅ على طريقة عماد متعب، محمد شريف افتتح التسجيل للأهلي أمام نهضة بركان بهدف رائع🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/6r9FS4T219 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

هدف على طريق عماد متعب أحد أهم هدافي الأهلي عبر التاريخ، وأتبعه باحتفال على طريقة مؤمن زكريا الحاضر دائما في عقولنا وقلوبنا.

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الإسباني خوان بيدرو بن علي مدرب نهضة بركان تحرك سريعا وأقحم الثنائي زكريا حدراف وعبد الكريم باعدي، بدلا من بكري الهلالي وعزيز.

وفي الدقيقة 67 أجرى موسيماني تغييرا ثالثا ودفع بـ صلاح محسن بدلا من الشحات الذي تحصل على بطاقة صفراء لرفضه المغادرة من الجهة اليمنى العكسية وإصراره على قطع الملعب بعرضه.

بطاقة صفراء للشحات عند خروجه من الملعب 📸 pic.twitter.com/5JAOj7x8Li — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

في المقابل، هدد حدراف مباشرة بعد دخوله وأطلق تسديدة يمينية قوية مرت بجوار قائم الشناوي بقليل.

طاهر حاول قتل المباراة بالدقيقة 69 بتسديدة جانبية قوية ومفاجئة، لكن زهير لعروبي تألق وأبعدها إلى ركنية.

واحتفال على طريقة رونالدو

قتْل المباراة تأخر حتى الدقيقة 82، وطاهر هذه المرة كان في وضع المُمرر نحو صلاح محسن الذي انفرد وراوغ الحارس بمهارة كبيرة وأسكن الكرة في الشباك.. وفوق ذلك، احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.

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صلاح محسن يسجل كلما شارك كبديل🔥 ⚽73' الزمالك ⚽89' صن داونز ⚽82' نهضة بركان pic.twitter.com/TUBT8BqND2 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

موسيماني استهلك تغييراته في الدقيقة 84 وأقحم محمود كهربا بدلا من طاهر. كما دفع بـ حمدي فتحي بدلا من محمد شريف.

ليكون ذلك الظهور الأول لـ حمدي فتحي مع الأهلي منذ 16 مارس الماضي ضد فيتا كلوب، إذ أصيب في معسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي الأخير على مستوى الذراع.

في نهاية اللقاء أصيب محمد هاني بعد انتهاء التغييرات وتلقى بطاقة صفراء من غربال بتهمة إهدار الوقت.

ثم هدد البديل آلان تراوري وأطلق رأسية صاروخية بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكنها ارتدت من العارضة.

الرد الأهلاوي جاء قويا بتسديدة من محمد مجدي أفشة من داخل منطقة الجزاء، لكن لعروبي تدخل وتصدى ببراعة بالغة.

لكن النبأ السيئ حل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عندما تدخل دايو بعنف في حق أفشة الذي سقط متألما بشدة وخرج محمولا على محفة.

ثم انتهت المباراة على تصدي القائم لرأسية صلاح محسن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.