الأهلي يخمد نهضة بركان ويتوج بكأس السوبر الإفريقي

الجمعة، 28 مايو 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

الأهلي يحتفل بالسوبر الإفريقي 2021 بعد الفوز على نهضة بركان

فاز الأهلي بكأس السوبر الإفريقي 2021 بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل محمد شريف وصلاح محسن هدفي الأهلي في شوط المباراة الثاني.

ليحصد الأهلي لقبه السابع في كأس السوبر الإفريقي ويعزز رقمه القياسي.

كما فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلقبه الثاني في السوبر الإفريقي بعد نسخة 2017 كمدير فني وقتها لـ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيماني ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزي البنزرتي الذي حققها مع الترجي 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذي فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.

اللقب هو الثالث لـ موسيماني مع الأهلي بعد دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، بالإضافة إلى فوزه ببرونزية مونديال الأندية.

كما حصد بدر بانون اللقب مع ناديين مختلفين بعد تتويجه السابق مع الرجاء.

وفاز علي معلول بلقبه الأول في السوبر الإفريقي بعد خسارته نسخة 2014 بقميص الصفاقسي أمام الأهلي.

معلول احتياطي

رغم تعافيه وتدربه بشكل جماعي، فضّل بيتسو موسيماني عدم المغامرة بظهيره التونسي علي معلول، وأبقاه على مقاعد البدلاء.

وعوّل موسيماني على ياسر إبراهيم في عمق الدفاع بجوار المغربي بدر بانون، مع إشراك أيمن أشرف كظهير أيسر.

كما دفع موسيماني بالثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الجناحين خلف المهاجم محمد شريف.

في المقابل برز الهداف الأسطوري محسن ياجور في هجوم نهضة بركان.

كما تواجد عمر النمساوي في مركز الظهير الأيمن، والقائد المخضرم محمد عزيز في الجهة اليسرى.

شوط مغربي

ظهر نهضة بركان أكثر تنظيما وقوة في الشوط الأول، وكان الطرف الأفضل هجوميا ودفاعيا.

الشوط تميز بالتوتر، واضطر جزائري مصطفى غربال إلى إشهار بطاقة صفراء لـ أيمن أشرف بعد 3 دقائق فقط عقب تدخل قوي بحق لاعب بركان.

الأهلي حاول فك شفرة الدفاعات المغربية، فتحرك الشحات بذكاء بالدقيقة الثامنة ومرر كرة خلفية ذكية نحو أليو ديانج، لكن اللاعب المالي أطلق تسديدة طائشة من على حدود منطقة الجزاء.

الأهلي شن مرتدة رائعة في الدقيقة التالية بتمريرة طولية من عمرو السولية، لكن تباطؤ الشحات داخل منطقة الجزاء تسبب في إجهاض الهجمة.

هجوم نهضة بركان بدأ في التحرك اطلاقا من الدقيقة 18، وارتقى القائد عزيز وأطلق رأسية مرت بجوار مرمى الشناوي.

الإنذار الثاني للاعبي الأهلي جاء في الدقيقة 21 لـ ياسر إبراهيم الذي تدخل بالمرفق على حمدي لعشير.

أخطر فرص الشوط الأول كانت في الدقيقة 27 عندما انطلق ياجور ومرر كرة رائعة نحو محمد فرحاني الذي انفرد بالشناوي وسدد الكرة من فوقه، لكن جاورت القائم.

الأهلي حاول الرد في الدقيقة 35 بجملة تكتيكية وصلت إلى الشحات في مكان خطير، ليرسل عرضية أرضية قوية أهدرها السولية بغرابة من على خط المرمى، لكن راية الحكم رُفعت معلنة عن تسلل في كل الأحوال.

الوضع توتر في الدقيقة 42 بمناوشات بين ياسر إبراهيم والنمساوي امتدت لتشمل عددا من لاعبي الفريقين.

نهضة بركان حصل على فرصة التقدم في الوقت بدل الضائع عندما ارتكب ياسر إبراهيم مخالفة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة حمدي لعشير.

النمساوي انبرى للتنفيذ في الدقيقة اثلانية من الوقت بدل الضائع، وأرسلها إلى عزيز رفيق كفاحه، لكن القائد المغربي أطق رأسية مرت بجوار قائم الشناوي بقليل.

ثورة موسيماني

المدرب الجنوب إفريقي لم يقبل بما رآه في الشوط الأول، فسحب الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم، ودفع بـ رامي ربيعة وعلي معلول.

ليكون ذلك الظهور هو الأول لـ معلول منذ 8 فبراير في مواجهة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يغيب بعدها لوقت طويل بسبب الإصابة.

على طريقة متعب وباحتفال زكريا

بعد بداية هادئة للشوط الثاني، تكفل محمد شريف بإشعال المدرجات التي احتوت على عدة آلاف من جمهور الأهلي في قطر.

المهاجم الدولي المصري تسلم كرة داخل منطقة الجزء من الجهة اليمنى، والتف برشاقة وأطلق تسديدة صاروخية في الزاوية البعيدة لتسكن شباك نهضة بركان بالدقيقة 57.

هدف على طريق عماد متعب أحد أهم هدافي الأهلي عبر التاريخ، وأتبعه باحتفال على طريقة مؤمن زكريا الحاضر دائما في عقولنا وقلوبنا.

الإسباني خوان بيدرو بن علي مدرب نهضة بركان تحرك سريعا وأقحم الثنائي زكريا حدراف وعبد الكريم باعدي، بدلا من بكري الهلالي وعزيز.

وفي الدقيقة 67 أجرى موسيماني تغييرا ثالثا ودفع بـ صلاح محسن بدلا من الشحات الذي تحصل على بطاقة صفراء لرفضه المغادرة من الجهة اليمنى العكسية وإصراره على قطع الملعب بعرضه.

في المقابل، هدد حدراف مباشرة بعد دخوله وأطلق تسديدة يمينية قوية مرت بجوار قائم الشناوي بقليل.

طاهر حاول قتل المباراة بالدقيقة 69 بتسديدة جانبية قوية ومفاجئة، لكن زهير لعروبي تألق وأبعدها إلى ركنية.

واحتفال على طريقة رونالدو

قتْل المباراة تأخر حتى الدقيقة 82، وطاهر هذه المرة كان في وضع المُمرر نحو صلاح محسن الذي انفرد وراوغ الحارس بمهارة كبيرة وأسكن الكرة في الشباك.. وفوق ذلك، احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.

موسيماني استهلك تغييراته في الدقيقة 84 وأقحم محمود كهربا بدلا من طاهر. كما دفع بـ حمدي فتحي بدلا من محمد شريف.

ليكون ذلك الظهور الأول لـ حمدي فتحي مع الأهلي منذ 16 مارس الماضي ضد فيتا كلوب، إذ أصيب في معسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي الأخير على مستوى الذراع.

في نهاية اللقاء أصيب محمد هاني بعد انتهاء التغييرات وتلقى بطاقة صفراء من غربال بتهمة إهدار الوقت.

ثم هدد البديل آلان تراوري وأطلق رأسية صاروخية بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكنها ارتدت من العارضة.

الرد الأهلاوي جاء قويا بتسديدة من محمد مجدي أفشة من داخل منطقة الجزاء، لكن لعروبي تدخل وتصدى ببراعة بالغة.

لكن النبأ السيئ حل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عندما تدخل دايو بعنف في حق أفشة الذي سقط متألما بشدة وخرج محمولا على محفة.

ثم انتهت المباراة على تصدي القائم لرأسية صلاح محسن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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