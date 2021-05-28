وليد سليمان: توجت بلقبي الـ 20 مع الأهلي.. والشحات: سعدت بهتاف الجماهير لي

أعرب رباعي الأهلي عن سعادتهم بحصد لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وتفوق الأهلي على الفريق المغربي وحصد لقب السوبر القاري للمرة السابعة في تاريخه معززا رقمه القياسي. (طالع التفاصيل)

وقال وليد سليمان عبر قناة الأهلي: "من يلعب في الأهلي يدفع ضريبة المطالبة بتحقيق كل البطولات. هذا هو السوبر الإفريقي الثالث لي ورامي ربيعة وسعد سمير. والعشرين لي بشكل عام مع الأهلي".

فيما قال حسين الشحات عبر قناة الأهلي: "الجماهير هو أجمل ما في كرة القدم، وتعاهدنا اليوم على عدم عودة الجمهور حزينا. سعدت جدا بلحظة مناداة الجماهير لي خلال المباراة. الآن سنركز على السوبر المصري وهدفنا هو تحقيق خماسية".

وأضاف ياسر إبراهيم عبر نفس الشاشة: "كل بطولة ندخلها يكون هدفنا هو تحقيقها. هذا هو الأهلي، لا يمكن أن ندخل بطولة ولا يكون هدفنا الفوز بها. ندخل إفريققيا فنحصل عليها ثم نغلق الصفحة ونستعد للبطولة التالية".

وأتم حمزة علاء حارس الأهلي الشاب: "الحمد لله على نعمة الأهلي. هذا ما يكنني قوله بعد أول بطولة تٌحتسب لي كحارس مع الفريق".

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فيديو| مراسم تتويج النادي #الأهلي المصري بلقب #كأس_السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه pic.twitter.com/EdcBS80akW — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 28, 2021

فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلقبه الثاني في السوبر الإفريقي بعد نسخة 2017 كمدير فني وقتها لـ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيماني ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزي البنزرتي الذي حققها مع الترجي 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذي فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.