طاهر محمد: أضفنا بطولة غائبة عن النادي منذ 7 سنوات.. وهذا سبب تراجعنا في الشوط الأول

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي سبب تراجع الفريق في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.

وتفوق الأهلي على الفريق المغربي وحصد لقب السوبر القاري للمرة السابعة في تاريخه معززا رقمه القياسي. (طالع التفاصيل)

وقال طاهر محمد طاهر عقب نهاية اللقاء: "أضفنا بطولة قارية جديدة غائبة عن النادي منذ 7 سنوات".

وتابع عبر قناة الكأس القطرية: "نهضة بركان فريق كبير و(عملنا له حساب) لأننا كنا نعرف أنه فريق قوي بدنيا".

وأكمل "نعرف أن المباراة 90 دقيقة ثم ركلات ترجيح، في الشوط الأول حاولنا التسجيل وأردنا الخروج بشباك نظيفة دون استقبال أهداف، وفي الشوط الثاني سجلنا وفزنا باللقب".

وأضاف "سيناريو المباراة فُرض علينا، ضغطنا في الدقائق العشر الأولى بشكل جيد وتراجعنا بسبب ضغط المباراة، واستطعنا الفوز في الشوط الثاني بتسجيل هدفين وتحكمنا في المباراة".

وأتم "الأهلي فريق كبير وأكبر ناد في إفريقيا وفزنا ببطولة قارية جديدة، ولدينا بطولة جديدة وهي دوري الأبطال ونسعى للفوز بها".

فيديو| طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي لـ #قنوات_الكاس : أهدينا جماهيرنا بطولة قارية جديدة .. #كأس_السوبر الإفريقي pic.twitter.com/Kn7S9AkF2y — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 28, 2021

فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلقبه الثاني في السوبر الإفريقي بعد نسخة 2017 كمدير فني وقتها لـ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيماني ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزي البنزرتي الذي حققها مع الترجي 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذي فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.