الزمالك يمد معسكر الجونة إلى مباراة المقاصة

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بمد معسكر الفريق الحالي بالجونة عقب لقاء الدوري المقبل.

وسيستمر معسكر الزمالك في الجونة لحين السفر للسويس لمواجهة مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر صباح اليوم بالجونة استعدادا لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وسيستمر الفريق في المعسكر الحالي بعد انتهاء لقاء الجونة المقبل لحين السفر للسويس قبل مباراة المقاصة المقبلة في الكأس.

كان الزمالك قد أعلن قائمته لمباراة الجونة، وشهدت العديد من الغيابات للإقاف وللإصابة. (طالع قائمة الزمالك)