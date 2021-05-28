قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وغياب بنشرقي وساسي والمثلوثي أمام الجونة

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمباراة الجونة المقبلة في الدوري المصري.

الزمالك انتصر على الإسماعيلي في السويس بكأس مصر، وسيتوجه إلى الجونة للعب مباراة بالدوري المصري مساء الأحد المقبل.

وشهدت القائمة عودة إمام عاشور بعد انتهاء إيقافه الطويل، فيما يتواجد حازم إمام رغم خروجه مصابا أمام الإسماعيلي.

ويغيب فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وأشرف بنشرقي وطارق حامد للإيقاف.

كما يبتعد محمود علاء وحميد أحداد وعبد الله جمعة للإصابة.

ويتواجد مجموعة شبان في القائمة، وهم: سيف فاروق جعفر، وأسامة فيصل، وحسام أشرف، ويوسف أسامة نبيه، وحمدي علاء، ومحمد عبد المجيد، بالإضافة إلى أحمد عيد الذي تم استدعائه لدخول القائمة أثناء مباراة الإسماعيلي بحسب ما صرح كارتيرون.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – محمد عواد – محمد أبو جبل

الدفاع: محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – حازم إمام – أحمد عيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أشرف روقا – حمدي علاء – يوسف أوباما – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق شيكابالا

الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه