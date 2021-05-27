ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

الخميس، 27 مايو 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل زين الدين زيدان من منصب المدير الفني.

وقال النادي في بيانه:

"أعلن نادي ريال مدريد أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا، حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا لمهنيته وتفانيه وشغفه في كل هذه السنوات ، وما يمثله شخصيته لريال مدريد".

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"زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا. إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد وأن ريال مدريد هو وسيظل دائما منزله".

وينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد بنهاية موسم 2021-2022 لكن يبدو أنه قرر ترك تدريب الفريق الآن.

وكانت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية قد أفادت أن زيدان قال للاعبيه قبل مباراة إشبيلية إنه سيترك تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

لكن توني كروس لاعب ريال مدريد نفى أن يكون زيدان قد قال هذا في غرفة خلع الملابس. (طالع التفاصيل)

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

قبل أن يعود زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح أتليتكو مدريد في الموسم الحالي.

وقاد زيدان الميرينيجي في الولاية الثانية خلال 114 مباراة فاز في 69 وتعادل في 25 وخسر 20.

بينما في الولاية الأولى قاد الفريق في 149 مباراة فاز بـ 105 وتعادل في 28 وهسر 16.

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