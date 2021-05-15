صدمة! أوندا سيرو: زيدان أخبر لاعبي ريال مدريد برحيله بنهاية الموسم

السبت، 15 مايو 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

بات رحيل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد مسألة وقت وفقا لعدة تقارير.

إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أفادت أن زيدان أخبر لاعبيه بالفعل أنه سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

وقال التقرير أن زيدان تحدث إلى لاعبيه قبل مباراة إشبيلية وأوضح لهم أنه يقضي أيامه الأخيرة في النادي.

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ويمتلك زيدان عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى الموسم المقبل، لكنه قرر عدم الاستمرار وفقا للتقرير.

ولو صدقت الأنباء، فستكون هذه الاستقالة هي الثانية لـ زيدان من تدريب ريال مدريد، بعد أن رحل بشكلٍ صادم ومفاجئ بعد أيام من التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في 2018.

ولمّح زيدان بشكل متحفظ إلى إمكانية رحيله خلال المؤتمر الصحفي صباح السبت، إذا قال: "أحيانا يكون التغيير ضروريًا".

ولا يزال ريال مدريد منافسا على لقب الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 84 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويلعب ريال مدريد غدا الأحد أمام أتليتك بلباو، ثم يختتم الدوري باستقبال فياريال الأسبوع المقبل، مباراة ستكون الأخيرة لـ زيدان مع ريال مدريد إذا صدقت التقارير.

وللمفارقة، فإن آخر مباراة لـ زيدان الدين زيدان كلاعب مع ريال مدريد عام 2006 كانت في مواجهة فياريال أيضا.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بشهر مارس 2019 خلفا لـ سانتياجو سولاري، وقاده للفوز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وخسر ريال مدريد السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

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