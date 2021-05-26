كروس: زيدان كان ليخبرني برغبته في الرحيل عن ريال مدريد

نفى توني كروس لاعب ريال مدريد التقارير الصحفية التي نشرت أن زين الدين زيدان أبلغ لاعبيه بالرحيل عن تدريب الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكانت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية قد أفادت أن زيدان أخبر لاعبيه بأنه سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم.

وقال كروس في تصريحات نقلتها إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "زيدان لم يخبر اللاعبين برحيله. إنها كذبة".

وأضاف "أعتقد أن زيدان كان ليخبرني عن قراره بسبب علاقتي به".

وكان زيدان قد نفى ما نُشر حول إبلاغه للاعبين بالرحيل عن الفريق.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح أتليتكو مدريد في الجولة الأخيرة.

وينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد بنهاية موسم 2021-2022.

ولعب كروس 42 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم وسجل هدفين وصنع 12.