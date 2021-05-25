كلوب: لم أكن لأراهن على وصول ليفربول لهذا المركز ولو بقرش واحد

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه لم يتخيل أن ينجح فريقه في إنهاء الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي في الموسم الثالث.

فرس ليفربول انتفض في الجولات الأخيرة ونجح في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما تقهقر في بعض الأحيان إلى المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي رغم احتلال القمة في بدايات الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ها نحن قد انهينا الموسم في المركز الثالث، ليس لدي كلمات أصف بها شعوري".

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وأضاف "إنه أمر لا يصدق على الإطلاق. لم أكن لأراهن على ذلك بقرش واحد".

وأكمل "في كل الأوقات الصعبة، لم يكن هناك مبرر لتوجيه أصابع الاتهام وقول هذا بسبب ذلك أو بسبب ذلك. نعم، كانت هناك فترات صعبة لكننا تجاوزناها وها نحن ذا. إذا لم تستسلم، فلديك فرصة مناسبة".

وشدد المدرب الألماني "من الجنون الوصول إلى المركز الثالث في هذا الدوري القوي بعد كل ما مررنا به".

وأتم "هذه هي ثالث أفضل نتيجة حصلنا عليها منذ أن جئت هنا، لذا هذا ليس سيئًا للغاية! انا حقا سعيد".

في موسم 2018-2019 خسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

ثم حصد اللقب في الموسم التالي، ليعيده إلى خزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

يورجن كلوب ليفربول
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