بنزيمة: زيدان لن يغادر ريال مدريد الآن

لا يتوقع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد رحيل زين الدين زيدان من منصب المدير الفني للفريق الملكي هذا الصيف.

الضباب يسيطر عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بعدما أنهى الموسم المنصرم بلا بطولات، وتلميحه أكثر من مرة عن إمكانية الرحيل.

وقال بنزيمة في تصريحات لجريدة ليكيب: "زيدان كان دائما صادقا معي، أنا أحترمه كثيرًا لأنه مباشر جدا معي. يمنحني الكثير من الثقة في الملعب".

وأضاف النجم الفرنسي "حتى الآن زيدان هو مدرب ريال مدريد. أنا لا أعتقد أنه سيغادر".

ويمتلك زيدان عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى الموسم المقبل.

وتابع "زيدان لن يغادر، نعم ربما يرحل، ولكن في الوقت الحالي لا أرى ريال مدريد بدون زيدان".

وتشير تقارير صحفية إلى أن المدرب الفرنسي قرر الرحيل وسيخلفه راؤول جونزاليس أو ماسيميليانو أليجري.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بشهر مارس 2019 خلفا لـ سانتياجو سولاري، وقاده للفوز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وخسر ريال مدريد الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

حين فشل زيدان في التتويج بالدوري رفض المدير الفني لـ ريال مدريد، إعطاء إجابة مباشرة بخصوص مستقبله كمدرب للميرنجي.

ريال مدريد أنهى الموسم دون ألقاب بعد خسارته الدوري الإسباني لصالح أتليتكو مدريدفي آخر جولة.

وصرّح زيدان بعد اللقاء عندما سُئل عما إذا كان سيواصل في مهمته: "أريد أن أبعث برسالة شكر للجمهور، فقد وقف خلفنا دائما. استطعنا الفوز بالمباراة ولم يكن ذلك سهلا بعد أن بدأنا اللقاء بصعوبة، أنا فخور باللاعبين".

وراوغ زيدان سؤالا آخر بشأن إمكانية رؤيته كمدرب لـ ريال مدريد الموسم المقبل: "يجب أن نهنئ أتليتكو مدريد لأنه لو كان في الصدارة فهذا لأنه يستحق ذلك. أنا لست مهما، اللاعبون هم أكثر ما يهم. سأتحدث مع النادي بهدوء لاحقا وليس الآن".

وسُئل زيدان عن موعد اتخاذ القرار النهائي، فأجاب: "الوضع هو أننا لم نفز بأي شيء، اللاعبون يريدون الفوز وأنا لدي مسؤوليتي، سنقيّم ذلك".

وشدد: "علينا التحلي بالهدوء الآن، سأتحدث في الأيام المقبلة مع النادي، ثم سنرى ما سيحدث في غضون بعض الوقت، وهذا لا يتعلق بي فقط، بل بكل ما يخص ريال مدريد في الموسم المقبل".

وسُئل زيدان عما إذا كانت رغبته المواصلة، فأجاب بصراحة: "حالتي النفسية مُدمرة".

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