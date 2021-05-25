السوبر الإفريقي - ياسر إبراهيم: أتطلع للتتويج باللقب للمرة الأولى مع الأهلي

يتطلع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي في أول مشاركة له بقميص الفريق في البطولة القارية.

وقال إبراهيم لموقع الأهلي الرسمي: "جميع لاعبي الأهلي يركزون على مباراة نهضة بركان، وهناك إصرار كبير على التتويج بلقب السوبر الإفريقي ليكون أفضل ختام لهذه المرحلة التي شهدت حالة من الضغط الشديد في المباريات ما بين مواجهات محلية وقارية".

وشدد على أهمية الحضور الجماهيري "حضور جماهير الأهلي كان سببا في نجاح بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال شهر فبراير الماضي، وساهم وجودهم في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية في البطولة، وتواجدهم في المدرجات خلال مباراة نهضة بركان، سيكون بلا شك دفعة معنوية قوية لجميع اللاعبين؛ من أجل التتويج باللقب والاحتفال معهم".

ومن المقرر أن تمثل الجماهير 30% من سعة استاد جاسم بن حمد الذي يستضيف المباراة المرتقبة. (طالع التفاصيل)

وأضاف "لقب السوبر الإفريقي غائب عن النادي منذ سبع سنوات بعد غياب النادي عن منصات التتويج في دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يستعيد الأهلي مكانته ويتوج بالبطولة في العام الماضي، والجيل الحالي قادر على التتويج باللقب، وإضافته من جديد إلى قائمة بطولات الأهلي".

وأشار "نعيش حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة نهضة بركان، والجهاز الفني أكد ضرورة إغلاق ملف دوري الأبطال بمجرد الانتهاء من مباراة صن داونز، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وذلك للتركيز في مواجهة كأس السوبر الإفريقي، خاصة أن البطولة من مباراة واحدة، والفائز فيها يعود إلى بلاده بلقب إفريقي يضاف إلى سجلاته، لذلك آمل أن يكون الأهلي هو المتوج باللقب".

وتطرق مدافع الأهلي للحديث عن مواجهة صن داونز الأخيرة، قائلا: "الأهلي حقق هدفه من المباراة، وحسم تأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا".

وأردف "مباراة الذهاب بكل تأكيد كان لها دور كبير لمساعدة الأهلي في تخطي فريق قوي وعنيد، استطاع أن يثبت أقدامه في البطولة الإفريقية في السنوات الماضية، ولكن لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية، وحسموا التأهل، وقطعوا خطوة مهمة في طريق الحفاظ علي لقب دوري أبطال إفريقيا والتتويج بالبطولة العاشرة".

وأوضح صاحب هدف لقاء الإياب "بيتسو موسيماني، ركز على الكرات العرضية خلال التدريبات التي سبقت مباراة صن داونز للمهاجمين والمدافعين، وجاءت تعليماته واضحة للدفاع أن الكرات العرضية أحد أخطر الأسلحة لفريق صن داونز".

وأتم "مصلحة الأهلي تأتي في المقام الأول، والهدف الذي سجلته في مباراة صن داونز كان تتويجا لجهود جميع زملائي في الفريق، وهناك رغبة قوية من اللاعبين في الفوز بلقب السوبر الإفريقي".