طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي توتال 2020 عن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي للجماهير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك بدءاً من اليوم الإثنين وحتى نفاد الكمية المطروحة من التذاكر المعروضة للبيع وهي 30% من سعة استاد جاسم بن حمد الذي يستضيف المباراة المرتقبة .

وحددت اللجنة المحلية المنظمة سعراً موحداً للتذكرة بقيمة 50 ريال قطري، حيث يُسمح بتذكرة واحدة فقط كحد أقصى لكل حجز، ومن خلال اتباع التعليمات الخاصة بعملية الشراء يمكن للجماهير الحصول على تذاكرها عبر الرابط التالي : tickets.qfa.qa

وستجمع مباراة كأس السوبر الإفريقي توتال 2020 في نسختها التاسعة والعشرين بين فريقي النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، وفريق نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)2020.

وستُقام المباراة يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت الدار البيضاء .

وكانت اللجنة المحلية المنظمة قررت السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19 ) خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية والتي يُسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم .

وقد فرضت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة حزمة من الشروط والتدابير الواجب الالتزام بها من الجماهير الراغبة في حضور المباراة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم على النحو التالي:

* يمكن لفئتين فقط من المشجعين شراء تذاكر

حضور المباراة ويجب أن تكون أعمارهم (12 عامًا أو أكثر) :

الأفراد الحاصلين على التطعيم بالكامل :

على أن يكون آخر موعد للجرعة الثانية من اللقاح هو 14 مايو 2021. يجب أن يكون اللقاح قد أُخذ في الأشهر التسعة الماضية (بعد 28 أغسطس 2020).

الأفراد المتعافين : الذين تعافوا من الفيروس في الأشهر التسعة الماضية – على أن يكون آخر يوم للتعافي قبل 21 يومًا من يوم المباراة

(فترة التعافي : 28 أغسطس 2020-7 مايو 2021).

* يلتزم المنظمون والحضور بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض .

* لا يُسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات.

* لا يُسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل.

* الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.