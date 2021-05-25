السوبر الإفريقي - أشعة جديدة لـ حمدي فتحي

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 12:42

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

أجرى حمدي فتحي لاعب الأهلي أشعة جديدة على مرفقه للاطمئنان على حالته قبل مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.

وبات لاعب الوسط جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة لحقت به في مباراة مصر ضد كينيا في مارس الماضي ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2022.

وأكمل فتحي برنامجه التأهيلي وشارك تدريجيا في التدريبات مرتديا واقي المرفق.

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ويلعب الأهلي ضد بركان على ملعب جاسم بن حمد في قطر.

ويأمل الأهلي تعزيز رقمه القياسي كأكثر فريق متوج بكأس السوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب.

بينما يلعب نهضة بركان المباراة لأول مرة في تاريخه.

حمدي فتحي الأهلي
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