تأجيل قمة دوري 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 12:20

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي - الزمالك - دوري 99

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري يفيد بتأجيل المباراة الفاصلة أمام الأهلي لمواليد 1999.

وجاء بيان نص الخطاب:

"إلحاقا لخطابنا بتاريخ 16/5/2021، بشأن قرار إدارة المسابقات بإقامة مباراة بين الزمالك والأهلي مواليد 99 يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021، بملعب السكة الحديد، قرر الاتحاد عدم إقامة المباراة المذكورة في الموعد المحدد".

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ماذا حدث

الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وصرّح طارق يحيى رئيس القطاعات في الزمالك لـ FilGoal.com: "نستغرب من احتفال الأهلي بالملعب، لترويج قصة وهمية إنهم فازوا علينا وتوجوا بالبطولة".

وشدد "ما يقوله الأهلي عن أولوية المواجهات المباشرة غير صحيح، لأن البطولة من دور واحد، فكيف يمكن تطبيق تلك القاعدة".

وأتم "على اتحاد الكرة التحلي بالشجاعة والمصداقية، وعدم التلاعب في أي شيء وإهدار حقوق الزمالك الشرعية حتى لا يحدث احتقان جديد".

فيما صرّح خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين والشباب في الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد لائحة تحدد هوية بطل الدوري ولذلك نظن أنها تُحسَم بالمواجهات المباشرة في حال التساوي بعدد النقاط".

وتابع: "اللائحة التي تم الترويج لها تخص الأدوار التمهيدية والتأهل من المجموعات، وليس لها علاقة بالأدوار النهائية. وفي الوقت نفسه لا توجد لائحة تنص على كيفية حسم البطل في حال التساوي بالنقاط".

وأتم: "سننتظر حكم اتحاد الكرة وفصله في الأمر، وسنحترم القرار سواء كان في صفنا أو ضدنا".

وبعدها قرر اتحاد الكرة لعب مباراة فاصلة، تأجلت مرتين، قبل تحديد موعد نهائي لها يوم 26 مايو.

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