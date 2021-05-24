السوبر الإفريقي - قائد نهضة بركان: مستعدون جيدا لمواجهة الأهلي.. واللقب يعوضنا عن النتائج المحلية

يرى محمد عزيز قائد نهضة بركان المغربي أن فريقه تحسن كثيرا في السنوات الماضية، وذلك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.

ويلعب نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية ضد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في قطر.

وقال محمد عزيز لقناة le360 المغربية: "مواجهة الأهلي نادي القرن ستكون قوية ولكن نهضة بركان في السنوات الماضية تحسن بشكل كبير وسندافع عن حظوظنا في الفوز بالسوبر الإفريقي والجميع مستعد بشكل جيد".

وأضاف "بركان فريق قوي ولدينا لاعبين مميزين وسندافع عن اللقب بكل قوة لتعويض نتائج الفريق على المستوى المحلي والفوز باللقب فرصة لإسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "سنقدم مباراة كبيرة ضد الأهلي وندعو الله أن تكون النتيجة في صالحنا".

من جانبه قال يوسوفو دايو مدافع الفريق للقناة ذاتها: "ذاهبون للدوحة لبذل كل ما لدينا في مباراة لا تلعب كل سنة من أجل التتويج بكأس السوبر الإفريقي وهذا النوع من المباريات تُكسب ولا تُلعب".

وأختتم حديثه "نؤمن بحظوظنا في التتويج بالسوبر الإفريقي لإسعاد جماهير الفريق التي تساندنا دائما".

السوبر الإفريقي - مهاجم بركان: ذاهبون إلى قطر للتتويج بالبطولة