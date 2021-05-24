السوبر الإفريقي - مهاجم بركان: ذاهبون إلى قطر للتتويج بالبطولة

الإثنين، 24 مايو 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

نهضة بركان

شدد إبراهيم البحراوي مهاجم نهضة بركان المغربي على أن مواجهة فريقه للأهلي ستكون قوية وكبيرة نظرا لقوة الفريقين.

ويلعب نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية ضد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في قطر.

وقال إبراهيم البحراوي لقناة العمق المغربية: مواجهة الأهلي ستكون كبيرة وكل لاعب في الفريق لديه طموح للفوز بالسوبر الإفريقي".

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وأضاف "الاستعداد لمواجهة الأهلي يسير بشكل مميز وهناك تحفيز دائم لكل اللاعبين وإن شاء الله نحقق اللقب الذي تنتظره الجماهير".

وأكمل "نهضة بركان سيمثل الكرة المغربية خير تمثيل في السوبر الإفريقي وذاهبون إلى قطر للقتال والفوز بهذا اللقب والعودة به للجماهير".

وأتم "معنويات كل اللاعبين مرتفعة وهدفنا إسعاد الجماهير التي تدعمنا بشكل مستمر لتعويض نتائج الفريق المحلية في الفترة الماضية".

وتقام مباراة السوبر في ملعب جاسم بن حمد بحضور 2900 مشجعا.

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