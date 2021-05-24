مصدر من صنداونز لـ في الجول: اعتذارنا لـ الأهلي وموسيماني.. مازلنا نبحث عن المخطئين

الإثنين، 24 مايو 2021 - 18:34

كتب : محمد عبد العظيم

شعار ماميلودي صنداونز

كشف نادي ماميلودي صنداونز عن نيتهم التواصل مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، للاعتذار له بشكل شخصي عما بدر من جماهيرهم.

وقال مصدر من صنداونز في تصريحات لـFilGoal.com: "رأينا بيان الشركة المسئولة عن إدارة أعمال بيتسو موسيماني تعليقا على البيان الذي اعتذرنا فيه أمس عما بدر من بعض جماهيرينا".

وأضاف "الاعتذار كان للنادي الأهلي وأيضا لبيتسو موسيماني، وسنتواصل مع ممثلي المدرب خلال الساعات المقبلة لتوصيل اعتذارنا له ولهم".

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وأوضح "نحن لم نفرق في بياننا لأن موسيماني حاليا جزء من النادي الأهلي".

المصدر أكمل "تلقينا ردا من الأهلي على الاعتذار ونشكرهم على تقبله وتفهمهم موقفنا، مازالنا نعمل مع اتحاد الكرة والشرطة للوصول للمخطئين، وسنبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم لأن ما حدث يسيء لجنوب إفريقيا ولنادينا".

وأتم "بيتسو موسيماني يمتلك تاريخا كبيرا معنا وقدم للنادي الكثير ونحن نقدره كثيرا، وسنتواصل معه شخصيا لتوضيح كافة الأمور وإنهاء كل الخلافات".

كان بعض مشجعي ماميلودي صنداونز قد وقفوا أمام حافلة الأهلي قبل مباراة الفريقين، ووجهوا بعض الإساءات لـ موسيماني.

نادي صنداونز أصدر بيانا رسميا يعتذر فيه عن تلك الأحداث، ويعد بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات مع مرتكبيها. (طالع التفاصيل)

بيتسو موسيماني رد اليوم الإثنين ببيان يبدي حزنه لعدم اعتذار صنداونز له عن تلك الأحداث. (طالع التفاصيل)

الأهلي فاز على صنداونز ذهابا بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يتعادلا بهدف لكل فريق في جنوب إفريقيا. ليتأهل الأهلي لملاقاة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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