صنداونز يعتذر لـ الأهلي

أصدر نادي صنداونز الجنوب إفريقي، بيانا رسميا، يعتذر فيه للأهلي، عما حدث قبل مباراتهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيان صنداونز الرسمي: "تابع النادي سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الأهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها".

وأردف "تلقينا شكاوى من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور صنداونز تحت كل الظروف، لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي".

وشدد "ولذلك، نود الاعتذار للأهلي وكل من يرتبط بالنادي".

وكشف "سنفتح تحقيقا وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المشجعين ذوي السلوك الذي لا يتماثل مع قيمنا".

وأتم "نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات الجيدة والاحترام المتبادل بين قائدي الناديين، وكل ذوي المصلحة المشتركة".

ماذا حدث

اعترض جمهور ماميلودي صنداونز حافلة الأهلي قبل لقاء الفريقين السبت في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت زوجة موسيماني، ومازولا موليفي الصحفي بموقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي فيديو لجماهير صنداونز وهي تسب المدير الفني للأهلي.

Shocking from some Downs supporters, this was clearly orchestrated. #TotalCAFCL pic.twitter.com/TArJfRl1sc — Mazola J. Molefe (@superjourno) May 22, 2021

وأشرف موسيماني على تدريب صنداونز لسبع سنوات وقادهم للظفر بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2016.

وتعادل الأهلي مع صنداونز إيجابيا بهدف لمثله ليضمن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، ويواجه الترجي التونسي.