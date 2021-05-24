سيرخيو راموس: ليس كل ما يتمناه المرء يدركه

أعرب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن حزنه من الغياب عن قائمة بلده إسبانيا في يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

وقال المدافع البالغ عمره 35 عاما عبر تويتر:"بعد موسم صعب مختلف عما خضته في مسيرتي كلها، يأتي أيضا الاستبعاد من اليورو. قاتلت يوميا لأكون جاهزا بنسبة 100% مع ريال مدريد والمنتخب، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه".

وواصل لاعب إشبيلية السابق "يؤلمني ألا أقدر على مساعدة الفريق والدفاع عن شعار إسبانيا، لكن في الوقت الراهن الراحة هي أفضل شيء، حتى أتعافى تماما وأعود الموسم المقبل مثلما عهدت دوما".

وأضاف "يؤلمني ألا أمثل بلدي، لكن علي أن أكون صريحا وأمينا. أتمنى كل التوفيق لزملائي وأن نقدم بطولة رائعة. سأشجع مثل غيري من المنزل".

وكشف لويس إنريكي مدرب إسبانيا أن عدم جاهزية راموس هي السبب وراء استبعاده من البطولة. (طالع ما قال)

وأعلن إنريكي قائمة مكونة من 24 لاعبا لخوض البطولة ليس من بينها أي لاعب ينتمي لريال مدريد. (طالعها من هنا)

وتستهل إسبانيا، أكثر منتخب توج بلقب البطولة متساويا مع ألمانيا بثلاثة تتويجات، مبارياتها بمواجهة السويد في 14 يونيو في إشبيلية.

ثم تواجه بولندا وسلوفاكيا في 19 و23 يونيو على الترتيب في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية إحدى المدن المستضيفة للبطولة.

وتشارك إسبانيا في اليورو للمرة 11 في التاريخ، ظهورها الأول كان معه اللقب الأول في أرضها عام 1964، قبل أن يقتنص جيلها الذهبي اللقب مرتين متتاليتين في 2008 و2012.

وتعد إسبانيا مرشحة بقوة لنيل اللقب بعد أدائها في الأونة الأخيرة وبلوغها نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2020-2021 الذي ستلعب فيه ضد مضيفتها إيطاليا في 6 أكتوبر المقبل وإذا عبرت للنهائي تواجه فرنسا أو بلجيكا في ملعب سان سيرو بميلانو في 10 أكتوبر.