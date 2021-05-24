قائمة إسبانيا لـ يورو 2020.. استبعاد كل لاعبي ريال مدريد وعودة أزبيليكويتا وضم لابورتي

أعلن منتخب إسبانيا اليوم الإثنين قائمة لاعبيه الـ24 التي ستشارك في يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل في 11 مدينة أوروبية.

وشهدت القائمة، التي أعلنها المدرب لويس إنريكي، مفاجآت عديدة أبرزها استبعاد كل لاعبي ريال مدريد الإسبان وعلى رأسهم المدافع المخضرم سيرخيو راموس قائد الفريق.

ويغيب عن القائمة أيضا كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي وهيكتور بيليرين وداني سيبايوس لاعبي أرسنال وأنسو فاتي جناح برشلونة وخيسوس نافاس مدافع إشبيلية.

بينما بعد غياب 3 سنوات يعود المدافع سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، وانضم إيمريك لابورتي لاعب مانشستر سيتي بعدما اختار تمثيل إسبانيا بدلا من فرنسا.

وجاءت القائمة:

حراس المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - روبرت سانشيز (برايتون)

الدفاع: خوردي ألبا (برشلونة) - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - خوسيه جايا (فالنسيا) - إريك جارسيا (مانشستر سيتي) - دييجو يورينتي (ليدز يونايتد) - باو توريس (فياريال) - إيمريك لابورتي (مانشستر سيتي)

وسط الملعب: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) - كوكي (أتليتكو مدريد) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - رودري (مانشستر سيتي) - فابيان رويز (نابولي) - ماركوس يورينتي (أتليتكو مدريد) - بيدري (برشلونة)

الهجوم: ألفارو موراتا (يوفنتوس) - أداما تراوري (ولفرهامبتون) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) - داني أولمو (لايبزيج) - جيرارد مورينو (فياريال) - فيران توريس (مانشستر سيتي) - بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)

وبرر إنريكي اختيار 24 لاعبا فقط، رغم السماح لكل منتخب بضم 26 لاعبا للبطولة كحد أقصى، بالقول في مؤتمر صحفي:"لا نريد المزيد لتكون الفرصة مواتية للجميع من أجل المشاركة. نعلم أن 18 أو 19 لاعبا فقط سيشاركون بالفعل".

وتستهل إسبانيا، أكثر منتخب توج بلقب البطولة متساويا مع ألمانيا بثلاثة تتويجات، مبارياتها بمواجهة السويد في 14 يونيو في إشبيلية.

ثم تواجه بولندا وسلوفاكيا في 19 و23 يونيو على الترتيب في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية إحدى المدن المستضيفة للبطولة.

وتشارك إسبانيا في اليورو للمرة 11 في التاريخ، ظهورها الأول كان معه اللقب الأول في أرضها عام 1964، قبل أن يقتنص جيلها الذهبي اللقب مرتين متتاليتين في 2008 و2012.

وتعد إسبانيا مرشحة بقوة لنيل اللقب بعد أدائها في الأونة الأخيرة وبلوغها نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2020-2021 الذي ستلعب فيه ضد مضيفتها إيطاليا في 6 أكتوبر المقبل وإذا عبرت للنهائي تواجه فرنسا أو بلجيكا في ملعب سان سيرو بميلانو في 10 أكتوبر.