مسحة طبية لـ الأهلي قبل دخول فقاعة السوبر

الإثنين، 24 مايو 2021 - 11:38

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مسحة الأهلي في قطر - كافين جونسون

أجرت بعثة الأهلي التي وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، مسحة طبية، قبل الدخول في فقاعة استعدادا لمباراة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل.

ووصلت البعثة إلى قطر بعد رحلة استمرت 11 ساعة، من جنوب إفريقيا، بعد الفوز على صنداونز بمجموع مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، 3-1.

ويؤدي الفريق مرانه الأول في الدوحة على ملعب جامعة قطر (3).

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ومن المقرر أن تتحرك بعثة الأهلي من فندق الإقامة في السادسة والنصف بتوقيت قطر (5.30 بتوقيت القاهرة)؛ لخوض أول مران للفريق بعد وصول البعثة إلى الدوحة قادمة من جنوب إفريقيا.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.

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