بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وصلت بعثة الأهلي إلى الدوحة عاصمة قطر استعدادا لخوض بطولة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

ويلعب الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. بملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

وطارت بعثة الأهلي مباشرة من جنوب إفريقيا بعد مواجهة صنداونز إلى قطر.

وتعادل الأهلي مع صنداونز بهدف لكل فريق، ليتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الترجي التونسي.

وأعلنت رابطة جمهور الأهلي في قطر، عن الموافقة على حضور الجماهير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، لمباراة السوبر الإفريقي والتي تجمع بين الأحمر، ونهضة بركان المغربي، بنسبة 30% من سعة استاد جاسم بن حمد.

وكشف FilGoal.com عن حضور 2900 مشجعا للمباراة. (طالع التفاصيل)

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة كشفت عن بعض الشروط والإجراءات الاحترازية التي طالبت وزارة الصحة القطرية تطبيقها للسماح للجمهور بالحضور.

وهي السماح للجماهير من عمر 12 سنة فأكثر ممن تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا بالحضور، وكذلك المتعافين من الفيروس خلال الـ9 شهور الماضية.

وشددت وزارة الصحة القطرية على ضرورة التزام الحضور بجميع الإجراءات الوقائية الخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة في قطر.

ولا يسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجماهير إلى المدرجات، ولا يسمح كذلك بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد أو خارجه خاصة عند المداخل.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال المباراة.