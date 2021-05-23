خبر في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي للحجز.. والكشف عن عدد الجماهير

الأحد، 23 مايو 2021 - 22:30

كتب : محمد الجزار

كأس السوبر الإفريقي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي طرح تذاكر المباراة للبيع غدا الإثنين، أمام الجماهير الراغبة في حضور المباراة.

ويلعب الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. بملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

وكشف مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة لـFilGoal.com: "إجمالي عدد التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير هي 2900 تذكرة".

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وأضاف "سيتم بيع التذاكر بشكل إلكتروني عن طريق موقع اتحاد كرة القدم القطري بالتنسيق مع أحد الشركات المتخصصة".

وواصل "عدد التذاكر المتاحة للمباراة هي عبارة عن نسبة 30% من سعة استاد جاسم بن حمد، وهو العدد الذي وافقت عليه وزارة الصحة القطرية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأكمل "لن يتم تخصيص عدد من التذاكر لأي فريق، وستكون الأولوية لشراء التذاكر بأسبقية الحجز سواء لجماهير الأهلي أو نهضة بركان".

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة كشفت عن بعض الشروط والإجراءات الاحترازية التي طالبت وزارة الصحة القطرية تطبيقها للسماح للجمهور بالحضور.

وهي السماح للجماهير من عمر 12 سنة فأكثر ممن تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا بالحضور، وكذلك المتعافين من الفيروس خلال الـ9 شهور الماضية.

وشددت وزارة الصحة القطرية على ضرورة التزام الحضور بجميع الإجراءات الوقائية الخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة في قطر.

ولا يمسح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجماهير إلى المدرجات، ولا يسمح كذلك بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد أو خارجه خاصة عند المداخل.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال المباراة.

الأهلي نهضة بركان السوبر الإفريقي
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