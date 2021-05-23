تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام كريستال بالاس

الأحد، 23 مايو 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في وست بروميتش

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في ظل سعيه للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح، بجانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في الهجوم.

من جهة أخرى، يبدأ فابينيو بجانب جورجينو فينالدوم، وتياجو ألكانتارا في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ناثان فيليبس – ريس ويليامز – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا – فابينيو.

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ويسعى ليفربول لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالفوز على بالاس.

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