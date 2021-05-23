تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام كريستال بالاس

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في ظل سعيه للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

نادي المائة ينتظر صلاح

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح، بجانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في الهجوم.

من جهة أخرى، يبدأ فابينيو بجانب جورجينو فينالدوم، وتياجو ألكانتارا في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ناثان فيليبس – ريس ويليامز – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا – فابينيو.

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

The final squad of the 2020/21 season 🥺 — Liverpool FC USA (@LFCUSA) May 23, 2021

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ويسعى ليفربول لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالفوز على بالاس.

من يتأهل لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر من إنجلترا