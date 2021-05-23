نادي المائة ينتظر صلاح

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه كريستال بالاس يوم الأحد.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد بحضور الجماهير ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويقترب الدولي المصري من تسجيل أرقام مميزة مع ليفربول، وسيتمكن من تحقيقهم بهز شباك كريستال بالاس.

لو سجل صلاح يوم الأحد سيصبح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 100 مباراة مختلفة، فقد هز الشباك في 99 مباراة حتى الآن.

ويحتاج لاعب بازل السابق لتسجيل 3 أهداف "هاتريك" ليضيفها إلى الأهداف الـ97 التي سجلها، من أجل دخول نادي المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أمام كريستال بالاس لعب صلاح 8 مباريات، 2 بقميص تشيلسي و6 بقميص ليفربول، حقق فيها 7 انتصارات وخسر واحدة.

وأحرز قائد منتخب مصر 6 أهداف وصنع 4 خلال مبارياته ضد كريستال بالاس.

صلاح ينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمين متتاليين، قبل أن يقتنص جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الجائزة الموسم الماضي.

الدولي المصري متصدر قائمة هدافي الموسم الجاري برصيد 22 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنام، قبل جولة الختام يوم الأحد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن كين.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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