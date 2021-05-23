استراحة في إفريقيا - إنيمبا (1) (1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 23 مايو 2021 - 14:41

كتب : FilGoal

بيراميدز

تابع مباشرة مباراة بيراميدز ومضيفه إنيمبا اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

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نهاية الشوط الأول

دقيقتان مضافتان كوقت بديل للشوط الأول

ق40: هدف التعادل لإنيمبا سجله ايوالا انايو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق37: شريف إكرامي يدخل بديلا للشناوي في تبديل اضطراري أول لبيراميدز

ق35: إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز

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ق33: جوووووووووووووول! إبراهيم عادل يسجل هدفا رائعا بتسديدة ساقطة ليتقدم بيراميدز

ق31: أوووووو! تسديدة قوية لإنيمبا تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى بيراميدز

ق23: الشناوي يتصدى بشكل رائع لتسديدة من إنيمبا ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية

ق18: جبهة يمنى قوية لإنيمبا يحاول عن طريقها اختراق دفاع بيراميدز

ق12: أحمد الشناوي ينقذ فرصة مؤكدة بعد انفراد لاعب إنيمبا من جهة اليمين

ق5: ضغط قوي للمضيف

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

يدخل بيراميدز المباراة بأسبقية ممتازة بعد فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 4-1

بيراميدز أصدر بيانا قال فيه إن مسؤولي إنيمبا اعتدوا على عامل غرفة ملابس الفريق بعدما أزال أشياء من المرمى

بيراميدز إنيمبا الكونفدرالية
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