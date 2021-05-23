كما انفرد في الجول - حضور الجماهير لـ السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

أعلنت رابطة جمهور الأهلي في قطر، عن الموافقة على حضور الجماهير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، لمباراة السوبر الإفريقي والتي تجمع بين الأحمر، ونهضة بركان المغربي، بنسبة 30% من سعة استاد جاسم بن حمد.

وقال بيان صادر عن الرابطة: "بعد العديد من المباحثات والاجتماعات بين الجهات المنظمة، تقرر أخيرا الموافقة على الحضور الجماهيري في مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي بنسبة 30% مقسمة بين جماهير طرفي المباراة ".

وأضاف "جار الآن ترتيب آلية طرح التذاكر وسيتم الإعلان بواسطة اللجنة المنظمة على آلية الحصول على التذاكر خلال 48 ساعة".

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للمباراة اشتراطات حضور الجماهير وهي

يُسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق ، ممن تلقوا جرعتي لقاح كورونا ، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة ، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.

يلتزم المنظمون والحضور بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض في قطر.

لا يُسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات.

لا يُسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل.

الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.

وكان FilGoal.com قد انفرد بوجود اتجاه لحضور الجمهور للمباراة بعد موافقة وزارة الصحة القطرية. (طالع التفاصيل)

يذكر أن سعة استاد جاسم بن حمد الذي يستضيف المباراة تبلغ 15 ألف متفرجا، وهو ملعب مكيف الهواء يقع في وسط العاصمة الدوحة ومخصص لمباريات نادي السد القطري، وقد تم بناء الملعب في عام 1974 وأعيد بناؤه كليا في عام 2004 .

وتصل بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية عند الساعة الواحدة والنصف صباح الإثنين، وتتوجه مباشرة إلى الفندق مقر الإقامة وتخضع لنظام الفقاعة الصحية للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وسبق وأن تم السماح لحضور الجماهير في مونديال الأندية السابق في قطر والذي شارك به الأهلي وحل ثالثا، بنسبة 30% من سعة ملاعب البطولة.